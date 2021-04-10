BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Hatay'da
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BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Hatay'da

Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU - Haberler | Güncel
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Hatay'da

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay'da BM'nin lojistik aktarma sahasında incelemelerde bulundu.

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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay'da BM'nin lojistik aktarma sahasında incelemelerde bulundu.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve vali yardımcıları tarafından karşılandı. Volkan Bozkır, valilik makamına geçerek anı defterini imzaladı. Burada yapılan toplantıda Bozkır, Türkiye ile BM arasında yürütülen iş birliği, Hatay ve civarında yaşayan geçici koruma altındaki Suriyelilerin durumu hakkında bilgi aldı. Cilvegözü Gümrük Kapısı yolu üzerinde bulunan BM'ye ait lojistik aktarma sahasına geçen Volkan Bozkır, yapılan çalışmaları inceledi. Buradan Cilvegözü tarafına geçen Bozkır, Kızılay'ın yardım alanına giderek yapılan yardım çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Sonrasında Reyhanlı'daki Bükülmez Sınır Karakolu'nu da ziyaret eden Bozkır, sınırın karşısında bulunan çadır kentlerde yaşanılan Atme Kasabası'nı da gözlemledi.  

'EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN KAMPLARDAN BİRİ'

Bozkır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da, "Türkiye-Suriye sınırındaki Atme, dünyadaki en büyük çadır kentlerden. Atme, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan kuzeybatı Suriye'ye gönderilen BM insani yardımlarına en çok ihtiyaç duyulan kamplardan da biri. Bükülmez Sınır Karakolu'nu ziyaret ederek, Atme Çadır Kenti'ni kuşbakışı gördüm" ifadelerini kullandı. 


BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Hatay'da
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Hatay'da
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Hatay'da
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Hatay'da
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Hatay'da
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Hatay'da
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Hatay'da
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Hatay'da
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Hatay'da
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Hatay'da
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Hatay'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 15:49:06. #1.15#
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