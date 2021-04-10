BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay Valiliğini ziyaret etti
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BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay Valiliğini ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, beraberinde BM yetkilileriyle Hatay Valiliğine ziyarette bulundu.

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Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, beraberinde BM yetkilileriyle Hatay Valiliğine ziyarette bulundu.

Bozkır, beraberinde BM yetkilileriyle gittiği Hatay Valiliğinde, Vali Rahmi Doğan, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman tarafından karşılandı.

Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Bozkır, daha sonra Vali Doğan ile bir süre basına kapalı görüştü.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay Valiliğini ziyaret etti
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay Valiliğini ziyaret etti
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay Valiliğini ziyaret etti
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay Valiliğini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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