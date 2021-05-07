BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya müdahalesine tepki Açıklaması

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, İsrail polisinin Kudüs'te Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahalesinden üzüntü duyduğunu belirterek, 1,8 milyar Müslüman için kutsal sayılan Mescid-i Aksa dahil tüm ibadet yerlerine saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, İsrail polisinin Kudüs'te Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahalesinden üzüntü duyduğunu belirterek, 1,8 milyar Müslüman için kutsal sayılan Mescid-i Aksa dahil tüm ibadet yerlerine saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

Bozkır, İsrail polisinin Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla müdahalesine Twitter hesabından tepki gösterdi.

Volkan Bozkır, "İsrail polisinin, kutsal ramazan ayının son cumasında Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla baskınından üzüntü duydum. 1,8 milyar Müslüman için kutsal ve önemli olan Mescid-i Aksa dahil tüm ibadet yerlerine saygı gösterilmesi çağrısı yapıyorum." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük