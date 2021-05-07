BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'dan BM Güvenlik Konseyi reformu çağrısı Açıklaması
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BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'dan BM Güvenlik Konseyi reformu çağrısı Açıklaması

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'dan BM Güvenlik Konseyi reformu çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, BM Güvenlik Konseyinin birçok konuda bölünmüş olduğunu ve sorumluluğunu yerine getiremediğini belirterek, Güvenlik Konseyi reformunun herkesin çıkarına olduğunu, "daha temsili, hesap verebilir ve şeffaf" bir konseye...

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, BM Güvenlik Konseyinin birçok konuda bölünmüş olduğunu ve sorumluluğunu yerine getiremediğini belirterek, Güvenlik Konseyi reformunun herkesin çıkarına olduğunu, "daha temsili, hesap verebilir ve şeffaf" bir konseye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyinin uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması, çok taraflılık ve BM merkezli uluslararası sistemin ele alındığı toplantıda bir konuşma yapan Bozkır, çok taraflı sistemin küçük devletlerden büyük devletlere herkese fayda sağladığını belirtti.

Çok taraflılığın bir seçenek değil gereklilik olduğunu ve mevcut BM sisteminin bir alternatifinin bulunmadığını ifade eden Bozkır, BM'nin pek çok başarı örneğinin bulunduğuna ancak Filistin'den Suriye'ye, Yemen'den Libya ve Myanmar'a kabul edilemeyecek düzeylerde insan ıstırabının da hala devam ettiğine dikkati çekti.

BM Güvenlik Konseyinin uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasından sorumlu olduğunu ancak uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlerin konseyin 15 üyesinden daha fazlasını etkilediğini söyleyen Bozkır, şöyle dedi:

"Doğru ya da yanlış, Güvenlik Konseyi, dünyanın her yerinden milyonlarca insan için Birleşmiş Milletlerin yüzü ve simgesi. Konseyin başarısı ya da başarısızlığı BM'nin başarısı ya da başarısızlığı olarak görülüyor. Birçok konuda Konsey bölünmüş durumda ve zorluklarla başa çıkamıyor. Çoğu zaman başarısız olmasının nedeni ise özellikle daimi üyeler arasındaki görüş ayrılıkları. Güvenlik Konseyi reformu hem BM'nin hem üye ülkelerin çıkarı ve meşruiyeti için gerek. Daha temsili, hesap verebilir ve şeffaf bir konseye ihtiyacımız var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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