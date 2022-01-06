BM: 2021'de cinsiyet eşitliği için kadınların öncülük ettiği önemli olaylar

Birleşmiş Milletler'e bağlı BM Kadın organizasyonu, 2021 yılı cinsiyet eşitliği adına dünya genelindeki önemli kilometre taşlarını derledi. BM Kadın, salgına karşı devam eden mücadelede ön saflarda yer alan kadınlardan, en yüksek siyasi makamlardaki kadınlara kadar cinsiyet klişelerini ortadan kaldıran kadınların başarılarını bir araya getirdi.

2021'in belli başlı cinsiyet eşitliği kilometre taşları;

Sağlık ve bakım çalışanları olarak kadınlar ve genç kızlar ön saflarda yer aldı, ancak kadınlar aynı zamanda bilimde de lider oldu. Genç Amika Chebrolu'nun SARS-CoV-2'nin spike proteinine seçici olarak bağlanmak ve virüsü engellemek için kurşun molekül üzerindeki araştırmasından, Kizzmekia Corbett, Katalin Karikó ve Özlem Türeci gibi bilim insanları salgınla savaşta öncülük etti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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