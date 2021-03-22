Blur sistem gereksinimleri 2021 - Blur oyunu ne zaman çıktı?

Blur, Microsoft Windows, PlayStation 3 ve Xbox 360 için Mayıs 2010'da piyasaya sürülen bir arcade yarış video oyunudur. Bizarre Creations tarafından geliştirildi ve Activison tarafından Kuzey Amerika ve Avrupa'da yayınlandı. Oyun gerçek dünya otomobillerini ve yerel ayarları, arcade tarzı kullanım ve araç savaşı ile birleştirilen bir yarış stiline sahiptir. Blur sistem gereksinimleri 2021 nelerdir?

Blur, Bizarre Creations tarafından 18 Şubat 2011'de Activision tarafından kapatılmadan önce geliştirilen sondan bir önceki oyundu.Kariyer modunda, oyuncu sayısız karakterler ve değişen birçok lisanslı araba ilekarşılaşacak. Dodge Viper için Lotus Exiges için Ford Transit ile donatılmış ve kamyonetler tam hasar modellemesi ve ivme, hız olarak ayrı özelliklere sahip hepsi motoları, sürüklenme, tutuş ve Stabilite olarak oyuncuları bekleyecek.

Bazı özel araba modelleri Bizarre Creations tarafından tasarlandı. Basitleştirilmiş olsa da, parkurlar aynı zamanda Los Angelos nehir kanalları ve Londra'nın çeşitli bölgeleri gibi gerçek dünya ortamlarına da dayanmaktadır. Oyuncunun yarıştığı karakterlere veya takım yarışlarında etiketlere bağlı olarak kendi yarış stilleri, güçlendirme kurumları, maç türleri, yerel ayarlar ve arabalara sahip olacaklar. Oyuncu yarışlarda podyuma çıktıkça, stuntlar yaptıkça ve güçlendirmeleri belirli şekillerde kullandıkça hayran puanı kazanacaklar. Bu puanlar oyuncunun kariyerinde ilerlemesinde, daha fazla araba ve parça satın almasına lıllanıcı tabanı için daha fazla hayran kazanmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra kariyer boyunca oyuncular, pistler boyunca taraflar simgesiyle karşılaşacaklar. Bunlardan geçmek oyuncuyu bir hayran puan artışı ile ödüllendirecek.

BLUR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

MİNİMUM:

İşletim Sistemi:Windows XP+

İşlemci:Intel(R) Pentium(R) D Dual Core 3.4 GHz veya AMD Athlon(TM) 64 x2 3800+ üzeri bir işlemci

Ekran Kartı:NVIDIA GeForce(R) 6600 GT 256 MB RAM veya daha iyi/ ATI Radeon(TM) 1600XT 256 MB RAM veya daha iyi bir ekran kartı

RAM:XP işletim sistemi için 1GB, daha üstü için 2GB+

Boş HDD Alanı:14 GB alan

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