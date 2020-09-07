Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı
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Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı

ABD'li Bloomberg haber sitesi Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime yer verdi. Haberde Türkiye ve Yunanistan donanma güçleri de karşılaştırıldı. Yunan yetkililer yorum dahi yapamadı.

Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı
07.09.2020 23:35 | Son Güncelleme: 07.09.2020 23:41

ABD'li Bloomberg, Doğu Akdeniz analizi yayınladı. Haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusunun çıkarlarını bölgesel bir güç olarak savunabilecek bir donanma inşa ediyor" ifadelerine yer verildi.

Bloomberg, "Yerli imkanlarla yurt içinde üretilen yeni gemiler ve denizaltılarla güçlendirilen donanma, Erdoğan'ın diğer kıyı devletlerini şaşırtan ve alarma geçiren bir başarı ile yurt dışına güç göndermesine yardımcı oldu. Daha büyük firkateynler boru hattında ve önümüzdeki yıl 27 bin tonluk hafif uçak gemisinin teslim edilmesi bekleniyor" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE, BATILI TEDARİKÇİLER TARAFINDAN RAKİP OLARAK GÖRÜLÜYOR

Savaş gemilerinden helikopterlere, silahlı insansız hava araçlarına kadar yerli silah endüstrisinin daha da genişlediğini belirtilen yazıda, Türk yetkililerin 'stratejik bağımsızlık' dedikleri olguyla artık batılı tedarikçiler tarafından ortaktan çok rakip olarak görülmeye başlandığı belirtildi.

"TÜRKİYE'NİN DONANMASI, YUNAN RAKİBİNDEN DAHA AĞIR BASACAK"

Yazıda, "Türk donanma filoları da artık düzenli olarak gaz arayan sismik araştırma gemilerine eşlik ediyor. Mevcut inşaat planlarına göre, Türkiye'nin donanması yakında, uzun süredir daha güçlü olduğu düşünülen birincil Yunan rakibinden daha ağır basacak" ifadelerine yer verildi.

Bloomberg haberinde Türkiye ve Yunanistan'ın donanma gücünün karşılaştırıldığı ISS raporuna da yer verdi.

Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı

YUNAN YETKİLİLER YORUM BİLE YAPAMADI

Bloomberg haberinde, "Yunan Donanması sözcüsü, ne Savunma Bakanlığı ne de donanma yetkilileri bu makale için yorum yapmayacağını söyledi" ifadelerine de yer verdi.

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