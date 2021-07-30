Blogger Burak Özkoçak: Silikon Vadisi'nden davet var
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Blogger Burak Özkoçak: Silikon Vadisi'nden davet var

Blogger Burak Özkoçak: Silikon Vadisi'nden davet var
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sosyal medya uzmanı olan ve bu alanda danışmanlık hizmeti veren Ünlü blogger Burak Özkoçak, girişimci bir iş insanı tarafından dünyanın teknoloji ve inovasyon üssü Silikon Vadisi'ne davet edildiğini söyledi.

Sosyal medya uzmanı olan ve bu alanda danışmanlık hizmeti veren Ünlü blogger Burak Özkoçak, girişimci bir iş insanı tarafından dünyanın teknoloji ve inovasyon üssü Silikon Vadisi'ne davet edildiğini söyledi. Eylül ayında ABD'nin Kaliforniya eyaletine gidecek olan Özkoçak, orada 6 ay boyunca eğitim alacak.

Ünlülerin ve markaların internet kimlik çalışmaları için hizmet aldıkları önemli isimlerden blogger Burak Özkoçak'ın Silikon Vadisi hayali gerçek oldu. Özkoçak'ın çalışmalarını takip eden dünyaca ünlü girişimci bir iş insanı, ünlü bloggerı ABD'ye davet etti. İş insanı Silikon Vadisi'nde 6 aylık teknoloji ve dijital medya eğitimini kapsayan burs teklifini kabul eden Burak Özkoçak, eylül ayında Kaliforniya'ya gidecek. Özkoçak, alacağı eğitim sonrası isminin açıklanmasını istemeyen girişimci iş insanının İstanbul ve Ankara'da açacağı ofislerin başına geçecek.

"SİLİKON VADİSİ BENİ HEDEFLERİME ULAŞTIRACAK"

Çocukluk yıllarında başlayan ilgisini alanında uzmanlaşarak profesyonel kimliğe büründüren Burak Özkoçak, aldığı teklifin kendisini çok heyecanlandırdığını ve daha büyük hayallerini gerçekleştirmek için cesaretlendirdiğini söyledi. Silikon Vadisi hazırlıklarına başlayan ünlü blogger Özkoçak, "Yeni medya, dijital ortamda şekilleniyor. Medya bilgi birikimimizi artırırken aynı zamanda yönlendirme de yapıyor. İşte bu özelliği markalar ve ürünler için bulunmaz bir fırsat. Ben de kendimi bu alanda yetiştirdim. Birçok bireysel kişi ve kurumsal firmayla iş birlikleri yaptım. Tabii dijital dünya dipsiz bir kuyu. Daha yapılacak çok şey var. Bu dünyaya yön veren yer de Silikon Vadisi. Bu benim her zaman hayalini kurduğum bir şeydi. Büyük hedeflerim var ve o hedeflere ulaşmamda Kaliforniya'da alacağım eğitimin büyük katkıları olacak. Sonrasında Silikon Vadisi ile Türkiye arasında köprü kuracak ofislerin başına geçerek benim gibi girişimcilerin hayallerinin gerçeğe dönüşmesine yardımcı olacağım" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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