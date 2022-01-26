Blizzard, yeni hayatta kalma oyunun duyurdu - Haberler
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Blizzard, yeni hayatta kalma oyunun duyurdu

Blizzard, yeni hayatta kalma oyunun duyurdu

Blizzard Entertainment, resmi Twitter hesabından paylaştığı iş ilanı ile "yepyeni bir evrende" geçen bir hayatta kalma oyununu duyurdu.

Resmi Blizzard Twitter hesabı, bir iş ilanı yayınlayarak, başvuru sahiplerinden bir sonraki bölümünü yazarken ekibe katılmalarını istedi. Bu "sonraki bölüm" tamamen yeni bir evrende geçen bir hayatta kalma oyunudur.

İş ilanında "Blizzard bir sonraki arayışımıza başlıyor" ifadesi yer alıyor. "PC ve konsol için yepyeni bir hayatta kalma oyununa e sahipliği yapan yepyeni bir evren yolculuğuna çıkıyoruz. Henüz tanışmadığımız kahramanlarla, henüz anlatılmayan hikayelerle ve henüz yaşanmamış maceralarla dolu bir yer. Her hikayenin bir anlatıcıya ihtiyacı vardır ve her dünyanın inşaatçılara ihtiyacı vardır. O ya sen olsaydın?"

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İş ilanı devam ediyor, "Hayatta kalma oyunlarını seviyor musunuz? Yeni bir dünyada yeni bir dünyada yeni bir projenin erken aşamasında deneyimli geliştiricilerden oluşan işbirlikçi bir ekibe katılmak ve Blizzard'ın hikayesinin bir sonraki bölümünün yazılmasına yardımcı olmak ister misiniz?"

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Activision Blizzard, Gamegar, Güncel, Haber

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