BLAST Premier Fall 2021 grupları belli oldu

Counter Strike: Global Offensive'in en önemli organizasyonlarından olan BLAST Premier Fall 2021 grupları belli oldu.

Dünyanın en iyi CS:GO takımlarının mücadele edeceği BLAST Premier Fall 2021 turnuvası için gruplar ve eşleşmeler belli oldu. 16 Eylül perşembe günü başlayacak turnuvada; 12 takım ödül havuzundan en yüksek payı almak ve BLAST Premier Fall 2021 Finalleri'nde yer almak adına mücadele edecek.

150 bin dolarlık büyük ödül havuzu bulunan turnuvada karşılaşmalar 3 maçlık seri formatında oynanacak. Sıralamaya giren ilk 6 takım Fall Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak. BLAST Premier Fall 2021, 26 Eylül 2021 Pazar günü sona ermiş olacak.

BLAST Premier Fall 2021 Finalleri Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenecek.

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BLAST PREMIER FALL 2021 GRUPLARI

A GRUBU

16 Eylül Perşembe

17:30 - Astralis vs Evil Geniuses

20:30 - Vitality vs Liquid

B GRUBU

20 Eylül Pazartesi

17:30 - G2 Esports vs MIBR

20:30 - NiP vs BIG

C GRUBU

24 Eylül Cuma