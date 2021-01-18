Blackpink vokalisti Jennie Kim kimdir? Jennie Kim nereli, kaç yaşında, evli mi, burcu ne, boyu kaç?

Blackpink vokalisti Jennie Kim Youtube kanalı açtı. İlk videosunu 15 Ocak'ta yükleyen Jennie Kim'in toplamda 3,26 milyon abonesi bulunuyor. Peki Jennie Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, boyu ve kilosu kaç? Jennie Kim hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Youtube'da yeni kanal açan BLACKPİNK lideri Jennie Kim'in hayatı ve biyografisi merak edilmektedir. Peki Jennie Kim kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, hangi ülkede yaşıyor, evli mi? Tüm cevaplar haberimizde.

JENNIE KIM KİMDİR?

Jennie Kim daha çok bilinen sahne adıyla Jennie, YG Entertainment tarafından oluşturulan Güney Koreli grup BLACKPINK'in lider vokalisti ve ana rapçisidir.

Jennie Kim doğum tarihi : 16 Ocak 1996

Jennie Kim kaç yaşında : 25 yaşında

Jennie Kim mesleği ne : Şarkıcı, BLACKPINK vokalisti

Jennie Kim nereli : Güney Kore

Jennie Kim burcu ne : Oğlak

Jennie Kim boyu kaç : 1,63 metre

Jennie Kim kilosu kaç : 50 kg

Jennie Kim evli mi : -

Jennie Kim 16 Ocak 1996'da Seul, Güney Kore'de doğdu. 9 yaşında ailesi onu yurt dışında eğitim almak için Yeni Zelanda ACG Parnell College'e gönderdi. 2006'da MBC belgeseli "English, Must Change To Survive"'da yer aldı.

JENNİE KİM KARİYERİ

Jennie, 2010'da Güney Kore'ye döndü ve YG Entertainment elemelerinden geçti. Şirkette 5 yıl 11 ay stajyerlik yaptı. 2012 yılında Lee Hi'nin Special isimli şarkısında yer aldı ve G-Dragon That XX müzik videosunda göründü. 2013'te G-Dragon'un Black ve Seungri'nin GG Be şarkılarında birkaç kısmı söyledi.

2016'da Blackpink grubunun lider vokali ve ana rapçisi olarak çıkış yaptı.

2018 Ekim'de Jennie'nin solo çıkış yapacağı duyuruldu. Şarkının isminin Solo olacağı açıklandı ve 12 Kasımda müzik videosu yayınlandı. Solo şarkısı ilk 24 saatte en çok izlenen k-pop solo sanatçı şarkısı ve en çok izlenen k-pop kadın solo sanatçı şarkısı unvanını kazandı. Sonra Kim, 300 milyon izlenmeyi geçen tek k-pop solo sanatçısı şarkısıyla, 25 Kasımda Inkigayo'dan ilk ödülünü kazandı.

Ocak 2018'de Jennie, Harper's Bazaar dergisinin ilham perisi seçildi. Mart 2019'da Fransız lüks moda markası Chanel, Kim'in yeni uluslararası elçi olarak seçildiğini duyurdu. Kim, hem de Hera markasının yüzü olmakla bilinir.

Nisan 2019'da Kim, Coachella Valley Music and Arts Festival sahnesinde performans sergileyen ilk k-pop solo sanatçısı unvanını aldı.

Kim, k-pop marka itibar sıralamasında 5 ay üst-üste birinci olmuştur. Instagram tarafından Güney Korenin en çok sevilen hesabı olarak belirlenmiştir. Platformda en çok takip eden Koreli ünlüdür.

JENNİE KİM ÖZEL HAYATI

1 Ocak 2019'da Kai ile Jennie'nin ilişkileri onaylandı.

25 Ocak 2019'da YG Entertainment tarafından Kai ile Jennie'in ayrıldığı onaylandı.

JENNİE KİM YOUTUBE KANALI VAR MI?

Jennie Kim Youtube'a ilk videosunu 15 Ocak tarihinde yükledi. 3 gün içerisinde 10 milyon izlenme alan video kanalın tek videosudur. Kanalın ismi ise "Jennierubyjane Official" olarak geçmektedir. Kanal şuanda 3.2 milyon aboneye sahiptir.