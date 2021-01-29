BLACKPINK: Pretty Savage sözleri! Pretty Savage sözleri nedir?

Güney Kore'nin ünlü K-pop gruplarından biri olan Blackpink, geçtiğimiz aylarda yeni bir albüm çıkardı. Albümüm içinde yer alan Pretty Savage şarkısı Türkiye'de oldukça dinlenme aldı. Blackpink Pretty Savage sözleri! Pretty Savage sözleri nedir?

Türkiye'de son dönemlerde K-pop dinlenmesi bir hayli arttı. K-pop'ta Türkiye'de en çok tanınan gruplardan biri olanBlackpink Pretty Savage sözleri merak ediliyor. Melodisiyle hoş bir tınıya sahip olan Pretty Savage sözleri nedir? sevenleri araştırıyor. İşteBlackpink Pretty Savage sözleri! Pretty Savage sözleri nedir? cevabı!

BLACKPINK: PRETTY SAVAGE SÖZLERİ! PRETTY SAVAGE SÖZLERİ NEDİR?

Bölgenizde BLACKPINK

Uh-huh, uh-huh

Bölgenizde BLACKPINK

Uh-huh, uh-huh

Benzer görünüyor, biz kemiklerimizden farklıyız

Bir çocuktan utansanız bile, aptalca yayarsanız uygulayın

Sıska doğdum, kaltak, kilo alsam bile kuruyum

Hesaplama yavaş ama dikkat çekicidir

Popülerlik hakkında konuşmak için yapmıyorum, sadece ağzım ağrıyor

F çocuklar, benim çocuklarım değil

İsmimiz yanlışsa, doğru.

Damlat, damlat, buzla çıkar, aşağı doğru, yukarıdan aşağıya

Siyah pembe

Hepsi içinde, aydınlatın, gibi

Evet, idare edemeyeceğin bazı sürtükleriz

Bu zor şeyi tekrar yapıyorum

Biz oldukça vahşiyiz

Biz epey vahşiyiz

Bah-dah-bah-bah

Koşsan iyi edersin

(Ooh) Bah-dah-bah-bah

Koşsan iyi edersin

Tüm elmaslarım sarı veya parlak beyaz (Bing)

Kör oldum, beni bulamıyorum, görüş alanımın dışındayım (Görüş)

Eğer kızırsan, kızgın kal, biz aynı değiliz (Uh-uh)

Güzel kalsın, oldukça vahşi

Benzer ama görünüşümden farklı bir şey giydim

Tuzlu görünüyorsa önce halıyı döşeyin

Siyahtım, PEMBE, yolumu değiştirdim

Kıskançlığın sorun belki de sorun benim

Siyah pembe

Hepsi içinde, yağmur yağdır

(Oh-oh-oh-oh)

Evet, idare edemeyeceğin bazı sürtükleriz

Bu zor şeyi tekrar yapıyorum

Biz oldukça vahşiyiz

Biz epey vahşiyiz

Bah-dah-bah-bah

Koşsan iyi edersin

(Ooh) Bah-dah-bah-bah

Koşsan iyi edersin

-BLACKPINK-

Tüm elmaslarım sarı veya parlak beyaz (Bing)

Kör oldum, beni bulamıyorum, görüş alanımın dışındayım (Görüş)

Eğer kızırsan, kızgın kal, biz aynı değiliz (Uh-uh)

Güzel kalsın, oldukça vahşi

Pretty girl (Pretty girl)

Gülümsüyorum ama zayıf değilim

Ve keşke yapmanı dilerdim (Keşke yaparsan)

Yağmur ve rüzgar esiyor, o kadar yükseğe uçuyor

Sana söyleyecek hiçbir şeyim kalmadı

Eğer istersen sana tavrını göstereceğim

Hiçbir şey söylemesen bile her şeyi biliyorsun

Bilirsin

Çok güzel görünüyorsun

Çok güzel, güzel, güzel, güzel

Çok güzel görünüyorsun

Çok güzel, güzel, güzel, güzel