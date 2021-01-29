BLACKPINK: Pretty Savage sözleri! Pretty Savage sözleri nedir?
Güney Kore'nin ünlü K-pop gruplarından biri olan Blackpink, geçtiğimiz aylarda yeni bir albüm çıkardı. Albümüm içinde yer alan Pretty Savage şarkısı Türkiye'de oldukça dinlenme aldı. Blackpink Pretty Savage sözleri! Pretty Savage sözleri nedir?
Türkiye'de son dönemlerde K-pop dinlenmesi bir hayli arttı. K-pop'ta Türkiye'de en çok tanınan gruplardan biri olanBlackpink Pretty Savage sözleri merak ediliyor. Melodisiyle hoş bir tınıya sahip olan Pretty Savage sözleri nedir? sevenleri araştırıyor. İşteBlackpink Pretty Savage sözleri! Pretty Savage sözleri nedir? cevabı!
BLACKPINK: PRETTY SAVAGE SÖZLERİ! PRETTY SAVAGE SÖZLERİ NEDİR?
Bölgenizde BLACKPINK
Uh-huh, uh-huh
Bölgenizde BLACKPINK
Uh-huh, uh-huh
Benzer görünüyor, biz kemiklerimizden farklıyız
Bir çocuktan utansanız bile, aptalca yayarsanız uygulayın
Sıska doğdum, kaltak, kilo alsam bile kuruyum
Hesaplama yavaş ama dikkat çekicidir
Popülerlik hakkında konuşmak için yapmıyorum, sadece ağzım ağrıyor
F çocuklar, benim çocuklarım değil
İsmimiz yanlışsa, doğru.
Damlat, damlat, buzla çıkar, aşağı doğru, yukarıdan aşağıya
Siyah pembe
Hepsi içinde, aydınlatın, gibi
Evet, idare edemeyeceğin bazı sürtükleriz
Bu zor şeyi tekrar yapıyorum
Biz oldukça vahşiyiz
Biz epey vahşiyiz
Bah-dah-bah-bah
Koşsan iyi edersin
(Ooh) Bah-dah-bah-bah
Koşsan iyi edersin
Tüm elmaslarım sarı veya parlak beyaz (Bing)
Kör oldum, beni bulamıyorum, görüş alanımın dışındayım (Görüş)
Eğer kızırsan, kızgın kal, biz aynı değiliz (Uh-uh)
Güzel kalsın, oldukça vahşi
Benzer ama görünüşümden farklı bir şey giydim
Tuzlu görünüyorsa önce halıyı döşeyin
Siyahtım, PEMBE, yolumu değiştirdim
Kıskançlığın sorun belki de sorun benim
Siyah pembe
Hepsi içinde, yağmur yağdır
(Oh-oh-oh-oh)
Evet, idare edemeyeceğin bazı sürtükleriz
Bu zor şeyi tekrar yapıyorum
Biz oldukça vahşiyiz
Biz epey vahşiyiz
Bah-dah-bah-bah
Koşsan iyi edersin
(Ooh) Bah-dah-bah-bah
Koşsan iyi edersin
Tüm elmaslarım sarı veya parlak beyaz (Bing)
Kör oldum, beni bulamıyorum, görüş alanımın dışındayım (Görüş)
Eğer kızırsan, kızgın kal, biz aynı değiliz (Uh-uh)
Güzel kalsın, oldukça vahşi
Pretty girl (Pretty girl)
Gülümsüyorum ama zayıf değilim
Ve keşke yapmanı dilerdim (Keşke yaparsan)
Yağmur ve rüzgar esiyor, o kadar yükseğe uçuyor
Sana söyleyecek hiçbir şeyim kalmadı
Eğer istersen sana tavrını göstereceğim
Hiçbir şey söylemesen bile her şeyi biliyorsun
Bilirsin
Çok güzel görünüyorsun
Çok güzel, güzel, güzel, güzel
Çok güzel görünüyorsun
Çok güzel, güzel, güzel, güzel