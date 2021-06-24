Black Widow ne zaman çıkacak? Black Widow'un konusu ne? Black Widow fragman izle!

Marvel yeni sinematik evrenin başlangıç filmi olarak kabul edilen, Avangers serisinde büyük beğeni toplayan ve sevilen oyuncu Scarlett Johansson'un hayat verdiği Black Widow/ Natasha detaylar belli olmaya başladı. İnternette birçok kişi Black Widow ile ilgili araştırma yaparken en çok merak edilen konu ise Black Widow'un çıkış tarihi oldu. İşte Black Widow'un çıkış tarihi!