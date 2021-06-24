Black Widow ne zaman çıkacak? Black Widow'un konusu ne? Black Widow fragman izle!
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Black Widow ne zaman çıkacak? Black Widow'un konusu ne? Black Widow fragman izle!

Black Widow ne zaman çıkacak? Black Widow'un konusu ne? Black Widow fragman izle!
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Marvel yeni sinematik evrenin başlangıç filmi olarak kabul edilen, Avangers serisinde büyük beğeni toplayan ve sevilen oyuncu Scarlett Johansson'un hayat verdiği Black Widow/ Natasha detaylar belli olmaya başladı. İnternette birçok kişi Black Widow ile ilgili araştırma yaparken en çok merak edilen konu ise Black Widow'un çıkış tarihi oldu. İşte Black Widow'un çıkış tarihi!

Son dönemde Avangers ile büyük beğeni toplayan süper kahramanlar arasında yer alan Scarlett Johansson'un canlandırdığı Black Widow ilk solo filmiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Covid 19 nedeniyle 1 yıl ertelenen film yeni fragmanıyla birlikte büyük heyecan yarattı. Geçmişiyle yüzleşecek ve tamamlanmamış işlerini tamamlayacak olan Natasha Romanoff'un zorlu mücadelesini konu alacak yapım hakkındaki detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

BLACK WİDOW NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sevilen karakter Black Widow'un ilk solo filmi 9 Temmuz 2021 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

BLACK WİDOW'UN KONUSU NE?

Scarlett Johansson'un Natasha Romanoff rolüne geri döndüğü Black Widow, mazisinden çıkıp gelen "aile"siyle büyük bir tehdide karşı işbirliği yapmak durumunda kalan Black Widow'un hikâyesini anlatıyor.

BLACK WİDOW'UN OYUNCU KADROSU!

Yönetmenliğini Avusturalyalı Cate Shortland'ın üstlendiği yapımın senaristi Eric Pearson olurken iddialı filmin oyuncu ekibinde ise oldukça iyi isimler yer almakta. Natasha/ Black Widow rolünde Scarlett Johansson ve Yelena rolünde Florence Pugh'ın yer aldığı filmde Alexei/ The Red Guardian rolünde David Harbour ve Melina rolünde Rachel Weisz yer alıyor.

BLACK WİDOW FRAGMAN İZLE!

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