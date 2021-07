Black Geyser: Couriers of Darkness İçin Çıkış Tarihi Açıklandı

Black Geyser: Couriers of Darkness, yeni bir izometrik cRPG oyunu olacak.

Black Geyser: Couriers of Darkness, yeni bir izometrik oyunu olacak. Oyun, birkaç yıl önce Kickstrarter'da finanse edildi ve Baldur's Gate, Icewind Dale veya Pillars of Eternity gibi yapımlardan büyük ölçüde ilham aldı. Bugün Avusturya-Macaristan stüdyosu GrapeOcean Technologies, oyunun Steam'in erken erişim programında 26 Ağustos'ta çıkış yapacağını açıkladı. Ekip, aynı zamanda bazı oynanış görüntülerini gösteren bir fragman yayınladı.

Black Geyser: Couriers of Darkness'a erken erişim, hikaye kampanyasının üç bölümünü ve hala geliştirilmekte olan yan görevlerin çoğunu sunacak. Toplamda bu, "düzinelerce saat" eğlence sağlayacak. Tam sürüm önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yayınlanacak. Geliştiricilerin planları hakkında daha fazla bilgiyi Steam'deki bölümünde bulabilirsiniz.

Black Geyser: Couriers of Darkness

Oyun klasik bir oynanış modeli sunacak. Macera sırasında bize katılan birçok benzersiz karakterden oluşan bir partiyi kontrol edeceğiz. Aktif duraklamayı kullanarak, birçok savaş yeteneği ve güçlü büyü kullanarak, düşmanların ve müttefiklerin tahtadaki konumlarına özellikle dikkat ederek onlara emirler vereceğiz Oyun bizi, çok tanıdık unsurlar, ırklar ve canavarlarla karşılaşacağımız orijinal bir karanlık fantezi dünyasına götürecek.

Black Geyser: Couriers of Darkness oynarken, önceden tanımlanmış bir hikayeyi takip edecek olsak da, oyuncular ana görevleri ve yan görevleri tamamlama konusunda çok fazla özgürlüğe sahip olacak. Dahası, kararlarımız hikayenin birkaç farklı sonuna ulaşmamızı sağlayacak. İsteğe bağlı birçok cazibe merkezinden biri, kale inşa etme ve işçilik sisteminin yanı sıra hayvan arkadaşlarına bakma yeteneği olacak.

Geliştiriciler, oyunun son versiyonunu bitirmenin 30 ile 60 saat arasında süreceğini söyledi. Ana karakterlerin diyaloglarının tamamen seslendirileceğini de belirtelim.

