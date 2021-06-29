"Bizimkiler" dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de önceki gün hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner'in (77) cenazesi toprağa verildi.

İzmir'de önceki gün hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner'in (77) cenazesi toprağa verildi.

Sayıner için Karşıyaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Uğurtan Sayıner'in yakınları, Bizimkiler dizisinde "Sevim" rolünü üstlenen sanatçı Sabriye Kara, tiyatrocular Osman Cavcı, Şehmus Yığın, Hasan Kızılaslan, Mehmet Gülerbaşlı ile sevenleri katıldı.

Uğurtan Sayıner'in bir süre tiyatro eğitimi verdiği bir çocuk, tören boyunca sanatçının Türk bayrağı sarılı tabutunun başında bekledi.

Törene katılanlar sahnedeki anı defterini imzaladı.

Tiyatrocu Sabriye Kara, buradaki konuşmasında, 15 yıl rol arkadaşlığı yaptığı Uğurtan Sayıner'in mütevazı bir insan olduğunu belirtti.

Kendisini her yere "Sevim koş" diyerek çağırdığını dile getiren Kara, "Şimdi de buraya çağırdı ama bu çok kötü oldu. Bir gazeteci bana 'Uğurtan Sayıner'i nasıl hatırlarsınız?' diye sordu. Hatırlamak için unutmak gerekir." dedi.

Şehmuz Yığın, Uğurtan Sayıner'in adını ve tiyatrosunu yaşatacaklarını belirterek, Sayıner ile iyi ve kötü çok şey paylaştıklarını ancak birbirlerini hiç üzmediklerini ifade etti.

Mehmet Gülerbaşlı da Uğurtan Sayıner ile 1968'den bu yana tanıştıklarını ve ölümüne kadar hiç kopmadıklarını söyledi.

Osman Cavcı da Sayıner'in son nefesine kadar tiyatro için çalıştığını dile getirdi.

Sayıner'in yaşam öyküsünü anlatan Hasan Kızılaslan da "Benim adım Cemil" repliğiyle ünlenen tiyatrocunun anılarını kitap haline getireceğini ifade etti.

Törenin ardından katılımcılar Uğurtan Sayıner'in tabutunun üzerine karanfil bıraktı.

Sayıner'in naaşı daha sonra cenaze namazının kılınacağı Bostanlı Beşikçioğlu Camisine götürüldü.

Camide ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sayıner'in cenazesi Doğançay Mezarlığında defnedildi.

İzmir'de yaşayan ve yaşına bağlı sağlık sorunları bulunan Uğurtan Sayıner, 27 Haziran'da Karşıyaka ilçesindeki evinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz