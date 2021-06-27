Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner, 77 yaşında hayatını kaybetti
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Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner, 77 yaşında hayatını kaybetti

Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner, 77 yaşında hayatını kaybetti
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Türk televizyonlarının efsane dizisi 'Bizimkiler'in Cemil'ine hayat veren tiyatro sanatçısı 77 yaşındaki Uğurtan Sayıner, yaşamını yitirdi.

Efsane oyuncu Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı bugün akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka'daki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Sayıner'in ev arkadaşı tiyatro oyuncusu Osman Cavcı, Sayıner'in vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını, cenaze işlemleri için yakınlarının İzmir'e gelmesini beklediklerini söyledi.

GEÇEN YIL HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Sayıner ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği sebebiyle geçen yıl İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi görmüş, sağlığına kavuşması sonrası taburcu edilmişti.

Bizimkiker'in Cemil'i 77 yaşındaki Uğurtan Sayıner, hayatını kaybetti

UĞURTAN SAYINER KİMDİR?

İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı. Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Uğurtan Sayıner, Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra, Bir Kurşun, Bizimkiler gibi dizi film ve filmlerde rol almıştı.

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