"BİZİM KIZLAR ŞAMPİYON" OLDU 15 2021, 13: 33

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, TVF İzmir İl temsilciliği ve Dikili Belediyesi işbirliğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası Mini Voleybol Ligi 1. Etap şampiyonu oldu.

İzmir'den şampiyonluk kupası ile dönen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı'nı tebrik eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu "İzmir'den kupa ile dönen Bozüyük Belediye Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı'nı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun. " dedi. Dikili'de oynanan Mini Voleybol Ligi'nde Bozüyük Belediye Spor'un yanı sıra Dikili Lodos, Ata Spor, DSİ, Özay Spor, Kemalpaşa 1881, Dost Spor, Fahrettin Altay, Profit, Urla Gençlik, Efor Gençlik, Özateş, Aliağa Belediye Spor, Karabağlar Voleybol Akademi takımları mücadele etti. Bozüyük Belediye Spor, İzmir Dost Spor'la karşı karşıya geldiği ilk maçını 2-1 kazanırken ardından sırasıyla İzmir DSİ'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Torbalı Ozay Spor'u 2-0 mağlup eden Bozüyük Belediye Spor final müsabakasında ise Dikili Lodos ile karşı karşıya gelerek rakibini 2-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Maçların ardından sporculara madalya ve kupaları düzenlenen tören ile takdim edilirken "Bizim Kızlar" ödüllerini Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün elinden aldı.

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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, TVF İzmir İl temsilciliği ve Dikili Belediyesi işbirliğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası Mini Voleybol Ligi 1. Etap şampiyonu oldu.

İzmir'den şampiyonluk kupası ile dönen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı'nı tebrik eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu "İzmir'den kupa ile dönen Bozüyük Belediye Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı'nı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun. " dedi. Dikili'de oynanan Mini Voleybol Ligi'nde Bozüyük Belediye Spor'un yanı sıra Dikili Lodos, Ata Spor, DSİ, Özay Spor, Kemalpaşa 1881, Dost Spor, Fahrettin Altay, Profit, Urla Gençlik, Efor Gençlik, Özateş, Aliağa Belediye Spor, Karabağlar Voleybol Akademi takımları mücadele etti. Bozüyük Belediye Spor, İzmir Dost Spor'la karşı karşıya geldiği ilk maçını 2-1 kazanırken ardından sırasıyla İzmir DSİ'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Torbalı Ozay Spor'u 2-0 mağlup eden Bozüyük Belediye Spor final müsabakasında ise Dikili Lodos ile karşı karşıya gelerek rakibini 2-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Maçların ardından sporculara madalya ve kupaları düzenlenen tören ile takdim edilirken "Bizim Kızlar" ödüllerini Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün elinden aldı.

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