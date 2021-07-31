Bize şöyle esen bir masa lütfen!
BOĞAZ'A NAZIRNezih Kebap Yuvalama İstanbulRumelihisarı'nda, Boğaz'a karşı kahvaltı etmenin tadı bir başka... Ebru Erke "Yıllardır kalitesini hiç bozmadı.
BOĞAZ'A NAZIR
Nezih Kebap Yuvalama İstanbul
Rumelihisarı'nda, Boğaz'a karşı kahvaltı etmenin tadı bir başka... Ebru Erke "Yıllardır kalitesini hiç bozmadı. Sıcakları, hamur işleri, hepsi çok iyi" diyor. Fiks menü kişi başı 94 lira. (0212) 278 02 02
EĞİTİM RESTORANI
MSA'nın Restoranı İstanbul
Sabancı Müzesi'nin içinde, Mutfak Sanatları Akademisi'nin eğitim restoranı olan mekanın kahvaltısı meşhur. Kızarmış brioche üzeri avokado ve poşe yumurtası iddialı. Fiyatı 75 lira. Teoman Hünal, Ahmet Faik ve Saffet Emre Tonguç öneriyor. (0212) 323 30 30
TARİHİ İSKELENİN YANINDA
Gardens of Garbo İstanbul
Moda'nın en sevilen mekanlarından Gardens of Garbo'nun manzarası, yanı başınızdaki tarihi Moda İskelesi. Kahvaltısında çok farklı peynir çeşitleri oluyor. Ebru Erke'nin önerisi. Fiks menü kişi başı 80 lira. (0216) 336 44 47
ADANIN POPÜLERİ
Rengigül Konukevi Bozcaada
Konukevi olarak bilinen mekan, kahvaltısıyla da Bozcaada'nın popüleri. 1876'da inşa edilen bir Rum konağı olan bina, hem atmosferi hem lezzetli yemekleriyle dillere destan. Saffet Emre Tonguç'un önerisi. Fiks menü kişi başı 120 lira. (0286) 697 81 71
TÜRKİYE ÇAPINDA ÜNLÜ
Havva Ana Kahvaltı Yeri Bodrum
Yalıkavak'ın Gökçebel Köyü'nde Türkiye çapında ünlenmiş bir yer Havva Ana. Organik zeytinler, dalından koparılan domatesler, taze biberler, ev yapımı reçellerle dolu bir menüye sahip. Oğuz Yenihayat ve Deniz Sipahi'nin önerisi. Fiks menü kişi başı 75 lira. (0532) 684 79 66
GÖZLEMELİ KÖY KAHVALTISI
Halil Dayının Yeri Ankara
Mekanda birçok şey organik ve/veya doğal. Gözlemeler gözünüzün önünde pişiriliyor. Ersin Ercan "Gölbaşı'nda, ağaçların arasında, çocuk oyun alanının yanında köy kahvaltısı edebilirsiniz" diyor. Fiks menü kişi başı 60 lira. (0312) 460 23 14
SAĞLIKLI SEÇENEKLER
Bom Dia Alaçatı
Alaçatı'nın huzurlu bahçelerinden birinde... Meyveli bowl, ekmek üstü poşe yumurta, taze smoothie'ler, sağlıklı kahvaltı tercih edenlere göre... Savaş Özbey, Deniz Sipahi, Saffet Emre Tonguç öneriyor. Serpme kahvaltının kişi başı fiyatı 155 lira. (0539) 811 01 67
YEMYEŞİL BİR ORTAMDA...
Backyard İstanbul
Backyard, yemyeşil ve büyük bahçesinden şehre tepeden bakan, rahatlığıyla ünlü yerlerden biri. Geniş bir kahvaltı seçeneği var. Kaşarlı, fümeli kruvasanı çok seviliyor. Çağdaş Ertuna, Oğuz Yenihayat burayı öneriyor. Kahvaltı tabağı 90 lira. (0532) 131 74 04
MANDALİNA AĞAÇLARIYLA...
Kuytu Bahçe Bodrum
Zengin 'serpme kahvaltı'sını mandalina ağaçlarının gölgesinde ediyorsunuz. Gürkan Kara "Sakin, huzurlu bir kahvaltı için ideal adres. Zengin çeşitli bir kahvaltı servis ediliyor. Ürünlerin çoğu kendi bahçelerinden" diyor. Fiks menü kişi başı 80 lira. (0542) 586 15 68
BAHÇEDEN TAZE TAZE
Bozukbağ Kahvaltıcısı Bodrum
Gölköy'de bir çiftliğin içindeki Bozukbağ Kahvaltıcısı, serpme kahvaltısını bahçeden taze toplanan ürünlerle hazırlıyor. Çiftlik havasında kahvaltı yapmak için iyi bir alternatif. Savaş Özbey öneriyor. Fiks menü kişi başı 110 lira. (0530) 260 93 93
Kaynak: Hürriyet