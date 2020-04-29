Biz Size Döneriz filmi fragmanı! Biz Size Döneriz oyuncuları ve konusu
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Biz Size Döneriz filmi fragmanı! Biz Size Döneriz oyuncuları ve konusu

Üniversiteden yeni mezun olmuş ve hayat mücadelesine atılmak için sırada bekleyen 6 arkadaşın maceralarının anlatıldığı Biz Size Döneriz filminin başrollerinde Hande Soral, Çağlar Ertuğrul, Alican Yücesoy, Bestemsu Özdemir, Tarık Ündüz, Tuğçe Kurşunoğlu bulunuyor. Biz Size Döneriz fragmanı izle.

Biz Size Döneriz filmi fragmanı! Biz Size Döneriz oyuncuları ve konusu
29.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:16

Yönetmenliğini ve senaristliğini Doğa Can Anafarta'nın üstlendiği gençlik dizi Biz Size Döneriz, gerçek hayatta karşılaşılan olayları komedi unsurlarıyla sinemaya taşıdı. Üniversiteli gençlerin karşılaştıkları engellerin anlatıldığı 2017 yılında vizyona giren filmde, aşklar ve ihanetler de ye alıyor. İşte, Biz Size Döneriz filmi...

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BİZ SİZE DÖNERİZ OYUNCULARI

Üniversiteden yeni mezun altı arkadaşın iş bulma sürecinden, aşk hayatlarına kadar her ayrıntının yansıtıldığı Biz Size Döneriz filmi oyuncuları arasında; Hande Soral, Çağlar Ertuğrul, Alican Yücesoy, Bestemsu Özdemir, Tarık Ündüz, Tuğçe Kurşunoğlu, Fırat Albayram, Özbek Kaplan yer alıyor.

Biz Size Döneriz filmi fragmanı! Biz Size Döneriz oyuncuları ve konusu

BİZ SİZE DÖNERİZ KONUSU

Akın, Lale, Defne, Yusuf, Nur ve Cahit adında üniversiteden yeni mezun olmuş altı yakın arkadaşın İstanbul'a taşınarak iş bulma ve hayatlarındaki en ciddi başlangıçlar için ilk adımlarını atma hikâyesini anlatıyor. Yeni mezun her gencin iş görüşmelerinde yaşadıklarını başarılı tespitlerle anlatan film, bu dönemde yaşanan aşkları, gençlik heyecanlarını, ihanetleri de işin içine katarak, gençlerin kendilerini bulma hikâyesini izleyen herkesin empati yapabileceği bir şekilde ekranalara getiriyor.

Biz Size Döneriz filmi fragmanı! Biz Size Döneriz oyuncuları ve konusu
Biz Size Döneriz filmi fragmanı! Biz Size Döneriz oyuncuları ve konusu
Biz Size Döneriz filmi fragmanı! Biz Size Döneriz oyuncuları ve konusu
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