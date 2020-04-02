'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına 50 kolu gda yardımıyla destek oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına, iş insanı Fırat Çiçek 50 koli gıda yardımı bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına, iş insanı Fırat Çiçek 50 koli gıda yardımı bağışladı.

Fırat Çiçek, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 50 koli gıda paketini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim etti. İçerisinde çay, şeker, yağ, un ve makarna gibi 13 parça gıda maddesinin bulunduğu paketler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Antalya İl Müdürü Abdullah Çalışkan'a teslim edildi.

Türkiye genelinde kamu kurumlarında hizmet veren bir firma olduklarını ifade eden Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasından çok etkilendiğini belirterek, "Bizde Allah'ın izniyle aynı fikirdeyiz. Nehirim Catering olarak bizimde çorbada tuzumuz olsun istedik. Bizde bu kampanyaya dahil olduk. Valimiz Münir Karaloğlu'nun destekleriyle bizde bir hayır işlemek istedik. Allah hayrımızı kabul etsin. İnşallah diğer iş insanı arkadaşlarımızda örnek oluruz. Gayemiz Allah'ın rızasını kazanmaktır. Antalya olarak da biz bize yeteriz" dedi.

Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çiçek'e teşekkür ederek bu ve benzeri yardımları yapmak isteyen vatandaşların, Antalya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile 0242 346 20 40 numaralı telefondan iletişime geçerek, yardımlarını gerçekleştirebileceklerini vurguladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA