Bitlis, Van, Siirt ve Muş'ta yollar ağır vasıtalara kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Bitlis, Van, Siirt ve Muş'ta yollar ağır vasıtalara kapatıldı

19.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:52

Bitlis Valiliği, yoğun kar nedeniyle Bitlis, Van, Siirt ve Muş kara yollarının ağır vasıtalara kapatıldığını duyurdu.

Bitlis Valiliği, yoğun kar nedeniyle Bitlis, Van, Siirt ve Muş kara yollarının ağır vasıtalara kapatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede ve il genelinde etkili olan yoğun kardan dolayı Tatvan-Gevaş, Bitlis-Adilcevaz, Bitlis-Güroymak, Bitlis ve Baykan kara yolları, ağır araçlara geçici süreyle çift taraflı ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

Diğer araçların seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için kurallara riayet etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, vatandaşların, zorunlu olmadıkça yola çıkmaması uyarısında bulunuldu.

Bitlis, Van, Siirt ve Muş'ta yollar ağır vasıtalara kapatıldı
Bitlis, Van, Siirt ve Muş'ta yollar ağır vasıtalara kapatıldı
Bitlis, Van, Siirt ve Muş'ta yollar ağır vasıtalara kapatıldı
Bitlis, Van, Siirt ve Muş'ta yollar ağır vasıtalara kapatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cemre Kemer Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Mesut Özil Mesut Bakkal Ünal Karaman Emre Taşdemir
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis, Van, Siirt ve Muş'ta yollar ağır vasıtalara kapatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 17:52:49. #1.14#
title