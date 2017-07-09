Bitlis Valiliği: Hizan'da 2 Askerin Şehit Olduğu Saldırıda 1 Sivil Şoför de Yaralandı

BİTLİS'in Hizan İlçesi'ne giden askeri konvoya PKK'lı teröristlerin düzenlediği ve 2 askerin şehit edildiği saldırı ile ilgili açıklama yapan Bitlis Valiliği, askerlere malzeme taşıyan sivil araç şoförünün de ağır yaralandığını bildirdi.



Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, el yapımı patlayıcı ile yapılan saldırıda Bitlis İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Üstçavuş Recep İnce ve Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'in şehit olduğu belirtilerek şöyle denildi:



"08.07.2017 günü saat 23.20 sıralarında Bitlis il merkezinden Hizan İlçesi'ne intikal faaliyeti esnasında asker konvoya Hazro Deresi Mevkii'nde teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda Bitlis İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli Jandarma Üstçavuş Recep İnce ve Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş şehit düşmüştür. Saldırıda askerlerimize malzeme taşıyan sivil araç şoförü de ağır yaralanmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." - Bitlis