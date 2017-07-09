Bitlis'teki Terör Saldırısı

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce (33), memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verildi.



Van Jandarma Asayiş Filo Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Şehit İnce'nin Türk bayrağına sarılan naaşı, uçak ile Adıyaman Havaalanı'na, buradan da karayoluyla Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesindeki baba evine getirildi. Şehidin naaşı helallik alınmasının ardından belde meydanına götürüldü.



İkindi vakti burada düzenlenen törene, şehidin ailesi, yakınları, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Vali Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer ile askeri ve mülki erkan katıldı.



İl Müftüsü Mehmet Öztürkçü'nün kıldırdığı cenaze namazının ardından, dua edildi.



Bu sırada şehidin eşi Esra İnce, 1 yaşındaki oğlu Yusuf'u kucağından bırakmadı. Şehidin annesi Cemile İnce ise tabutun başına gelerek, gözyaşı döktü ve "Allah rızası için oğlum evde bir gün yatsın." dedi.



Şehidin kız kardeşi Ergül ile erkek kardeşleri Recep, Özgür, Seydi Vakkas ve Mustafa İnce ile yengesi Esra da tabutun başında gözyaşı döktü.



Şehidin naaşı, daha sonra meslektaşlarının omzunda götürüldüğü belde mezarlığındaki aile kabristanında, defnedildi.