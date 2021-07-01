Bitlis'te yaz spor okullarında 6 bin öğrenci eğitim görecek
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Bitlis'te yaz spor okullarında 6 bin öğrenci eğitim görecek

Bitlis'te yaz spor okullarında 6 bin öğrenci eğitim görecek
Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

Bitlis'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yaz döneminde 6 bin öğrenciye 16 branşta spor eğitimleri verilecek.

Bitlis'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yaz döneminde 6 bin öğrenciye 16 branşta spor eğitimleri verilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde uzun süre evde kalan çocuklara spor alışkanlığı kazandırılması amacıyla başlatılan yaz spor okulları açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda düzenlenen açılış töreninde öğrenciler gösteri yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, törende yaptığı konuşmada, geçen yıl salgın nedeniyle yaz okullarını açamadıklarını belirtti.

Bu yıl öğrencileri tekrar sporla buluşturmak için çalışmalara başladıklarını anlatan Elkatmış, "Bitlis merkez ve 6 ilçemizde 16 farklı branşta eğitimler devam edecek. Yaz döneminde yüzme bilmeyen kalmasın projesi ve diğer kurslara katılım sağlamanızı bekliyoruz. Yaz okul sporlarımızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Törene, Vali Yardımcısı Furkan Seyman, antrenör ve öğrenci velileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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