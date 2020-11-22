Bitlis'te, PKK'lı teröristlerce toprağa gömülü EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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Bitlis'te, PKK'lı teröristlerce toprağa gömülü EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildi

22.11.2020 22:04 | Son Güncelleme: 22.11.2020 22:09
Bitlis'te, PKK'lı teröristlerce toprağa gömülü EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildi

BİTLİS'in Kuşlu köyü kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı (EYP) ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

BİTLİS'in Kuşlu köyü kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı (EYP) ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, uzman ekiplerce kontrollü bir şekilde imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis merkeze bağlı Kuşlu köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Yıldırım15 Mutki-Sarpkaya Şehit J. Uzm. Onb. Hasan Kuzu 2020-114' adıyla düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan toprağa gömülü 5 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 1 EYP, plastik bidonlar içerisinde 50 kilo peynir, 10 kilo pirinç, 10 kilo yağ ve 10 kilogram salça ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, uzman ekiplerce imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

 


Bitlis'te, PKK'lı teröristlerce toprağa gömülü EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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