Bitlis'te Nemrut Dağı eteklerindeki jeotermal kaynaklarla seracılık geliştirilecek
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Bitlis'te Nemrut Dağı eteklerindeki jeotermal kaynaklarla seracılık geliştirilecek

Bitlis'te Nemrut Dağı eteklerindeki jeotermal kaynaklarla seracılık geliştirilecek
Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

Bitlis'te seracılığın geliştirilmesi amacıyla Nemrut Dağı eteklerindeki jeotermal kaynakların haritası çıkarılıyor.

Bitlis'te seracılığın geliştirilmesi amacıyla Nemrut Dağı eteklerindeki jeotermal kaynakların haritası çıkarılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sıcak su kaynaklarının belirlenerek ekonomiye kazandırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 2 aydan bu yana Nemrut Dağı eteklerindeki Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde araştırma yapan jeofizik mühendisleri, son teknolojik cihazlarla yer altındaki jeotermal kaynakları belirliyor.

"Yer altını 10 bin metreye kadar haritalıyoruz"

Jeofizik Mühendisi Hilal Özdoğan, gazetecilere, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı projeyle bölgede jeotermal kaynak arama faaliyeti yürüttüklerini söyledi.

Yeterli ısıda bulunan su kaynaklarında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce seraların kurulacağını anlatan Özdoğan, şöyle konuştu:

"Kurulacak seralar ilimiz için büyük bir tarım potansiyeli oluşturacak. Kışın uzun sürdüğü Bitlis'te, bu dönemlerde bile dalında sebze yiyebileceğiz. Belirlediğimiz noktalarda jeofizik etüt çalışmaları yapıyoruz. Yeraltını 10 bin metreye kadar haritalıyoruz. Ardından önereceğimiz noktalarda jeotermal sondajlarla çıkarılacak su çıkarılacak ve sıcaklıklarına göre tarımın belli alanlarında kullanılabilecek. Bitlis'te 4 ruhsat sahasında çalışıyoruz. Kurduğumuz cihazlar 18 saat ölçü kaydediyor. 18 saat sonra topladığımız cihazları yeni lokasyon alanlarında kuruyoruz. 10 bin metreye kadar olan fay hatları, mağma odaları ve sıcak su görüntülerini kayıt altına alıyoruz."

Bölgede daha önce Van'ın Çaldıran ilçesinde aynı çalışmayı yaptıklarını anlatan Özdoğan, aynı projeyi Bitlis'te de uygulamak istediklerini dile getirdi.

Bitlis'te Nemrut Dağı eteklerindeki jeotermal kaynaklarla seracılık geliştirilecek
Bitlis'te Nemrut Dağı eteklerindeki jeotermal kaynaklarla seracılık geliştirilecek
Bitlis'te Nemrut Dağı eteklerindeki jeotermal kaynaklarla seracılık geliştirilecek
Bitlis'te Nemrut Dağı eteklerindeki jeotermal kaynaklarla seracılık geliştirilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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