Bitlis'te Kızılay Haftası konferansı düzenlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) merkezi derslikler konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, yaptığı konuşmada, Kızılay'ın bir gönüllülük meselesi olduğunu söyledi.

Kızılay'ın tüm zor şartlarda insanların yardımına koşan bir gönüllülük kurumu olduğun belirten Elmastaş, "Sizin yaptığınız iş çok güzel ve anlamlıdır. Bir afet olduğunda ya da bireylerin yardımı olduğunda hemen yanlarında oluyorlar. Kan verme noktasında dünyada birinci sırada yerini alıyor. Organize çalışmasıyla sağlığa hizmet veren bir kuruluştur." diye konuştu.

Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz ise Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında konferans düzenlediklerini söyledi.

Kızılay'ın 153 yıllık geçmişiyle her zaman insanların yanında olduğunu belirten Cengiz, "Bu gönüllü kurumun gölgesi altında olmak bizim için bir onurdur. Bitlis şubesi olarak çeşitli programlar yapmaya çalıştık. Gönüllülerle insanların yanında olmaya çalıştık. Sizler yoksanız bizler eksiğiz. Gönüllerin yanımızda olmalarını istiyoruz. Rektör hocamızın bizlere çok yardımları oluyor. Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haberi Kaydet