Bitlis'te 'Kar Festivali' düzenlendi

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Kar Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Festival kapsamında yapılan kayak yarışlarında yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

Bitlis Eğitim Ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından bu yıl 2'ncisini düzenlenen 'Kar Festivali', Merkez Çiftkaya Kayak Tesisleri'nde yapıldı. Festivale Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, BETAV İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, BETAV üyeleri, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ve bölge halkı katıldı. Festival kapsamında kayak yarışları yapıldı. Kuzey disiplini yarışlarında kayakçılar, kıyasıya mücadele etti. Yarışlar sonunda dereceye girenlere madalyaları verildi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ise, "Bu tür etkinliklerin geleneksel hale getirilmesini diliyorum. Biz de federasyon olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Halkımızın da bu tür etkinliklere ihtiyacı var. 40 yıl boyunca bu dağda kayak yaptım, yarışlara katıldım. Bugün de bunu seyrederken, çok keyif aldım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.