Dondurucu soğukta meşaleli kayak gösterisi

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Bitlis Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından El Aman Hanı Kayak Merkezi'nde meşaleli kayak gösterisi gerçekleştirildi.

Bitlis Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından El Aman Hanı Kayak Merkezi'nde meşaleli kayak gösterisi gerçekleştirildi.

Bitlis Tatvan kara yolunun Rahva mevkisindeki kayak merkezinde sporcular, dondurucu soğuk havaya rağmen ellerindeki meşalelerle zirveden indi.

Yüzlerce vatandaşın gösteriyi izlemek için geldiği kayak merkezinde, renkli görüntüler oluştu.

Belediye ekipleri, vatandaşlara ikramda bulundu.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, gazetecilere, kentte böyle gösterileri geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Belediye olarak karın başkenti Bitlis'te kar şöleni düzenlemek istediklerini ifade eden Tanğlan, "Bugün Rahva mevkisindeki tesisimizde etkinlik yaptık. Belediye olarak bundan sonra her kış bu programlarımızı artıracağız. Yoğun bir katılım vardı. Bunun devamını getireceğiz. Kışın çekilmez çileleri eğlence haline getirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur