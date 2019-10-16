Bitlis'te bulunan güve türüne "Nemrut" adı verildi

16.10.2019 15:25

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda yürütülen bilimsel araştırmalar sırasında tespit edilen güve türü "Nemrut" adıyla literatüre girdi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kesran Akın, zengin biyoçeşitliliğe sahip Nemrut Dağı ve kalderasında, güve türlerini tespit edebilmek amacıyla proje hazırladı.

Akın, BEÜ Bilimsel Araştırmalar Proje Birimince desteklenen proje kapsamında, Batman Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Erdem Seven ile Nemrut'ta, lepidopterlerin (pul kanatlılar), pyraloid (burunlu güveler) ve geometrid (mühendis güveler) grupları üzerine çalışma yürüttü.

Akın ve Seven, bölgedeki araştırmalar sırasında, mühendis güveler familyasına ait "Eupithecia" cinsinden yeni bir güve türü tespit etti. "Nemrut" adı verilen güve türü, bilimsel dergide yayımlanan makaleyle literatüre kazandırıldı.

"İlk kez tespit ettik"

Doç. Dr. Kesran Akın, AA muhabirine, 2004'ten bu yana kelebek ve güve türlerinden pul kanatlılar üzerine çalışma yaptıklarını söyledi.

"Pul kanatlılar" denilen kelebek ve güveler takımının ülkede yaklaşık 5 bin 570 türünün bulunduğunu bildiren Akın, Nemrut Kalderası'nda 21'i ülke genelinde nadir görülen, 43'ü endemik 450 civarında bitki türünün bulunduğunu kaydetti.

Kalderanın 2003'de "Tabiat Anıtı", 2005'te "Önemli Bitki Alanı", 2006'da da "Önemli Doğa Alanı" ilan edildiğini anlatan Akın, bölgedeki burunlu ve mühendis güveleri daha detaylı çalışabilmek için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Tamamladıkları proje kapsamında yeni bir tür fark ettiklerini anlatan Akın, şu bilgileri verdi:

"Detaylı çalışma yaptıktan sonra yeni bir tür olduğuna kanaat getirdik. Zengin bir grup olan mühendis güve familyasının dünyada yaklaşık 21 bin, ülkemizde ise 684 civarında türü var. Bu gruba ait Nemrut Kalderası'nda tespit ettiğimiz türe 'Eupithecia Nemrutica' adını vermeyi uygun gördük. Şu an dünyada sadece Nemrut'ta olduğu biliniyor."

Kaynak: AA