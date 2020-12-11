Bitlis'te 46 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
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Bitlis'te 46 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

11.12.2020 17:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:59
Bitlis'te 46 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis merkeze bağlı 46 köy ve bağlı mezralarda ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Bitlis merkeze bağlı 46 köy ve bağlı mezralarda ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Ayrancılar, Alaniçi, Narlıdere, Ağaçpınar, Yeşilsırt, Cumhuriyet, Abacılar, Sarıkonak, Çalıdüzü, İçgeçit, Akçalı, Yukarıölek, Aşağıölek, Ilıcak, Kalupat, Üçevler, Karakuş, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Çeltikli, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Yukarıçerman, Dursun, Beşkaynak, Yarönü, Uçankuş, Dikme, Yukarıdikme, Aşağıdikme, Bayırlı, Kınalı, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harmanyeri, Dutköy, Cevizdalı, Karaca, Kaşıklı, Konalga, Kayalıbağ köyleri ile mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri bilgisinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu bölgelerde PKK'lı teröristlerin yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 4 Aralık saat 01.00'den itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağının, bugün saat 18.00'den itibaren kaldırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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