Bitlis'te 45 düzensiz göçmen yakalandı
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Bitlis'te 45 düzensiz göçmen yakalandı

02.12.2020 01:05 | Son Güncelleme: 02.12.2020 01:08
Bitlis'te 45 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 45 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 45 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Aralık'ta il merkezinde "dur" ihtarına uymayıp kovalamaca sonucu durdurulan bir kamyonetteki 45 düzensiz göçmen ve bu göçmen sevkiyatındaki organizasyonun içerisindeki araç sürücüsü E.A.'nın yakalandığı belirtildi.

Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirilen açıklamada, olayda kullanılan aracın trafikten men edilerek, şüpheliye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince 12 bin 551 lira cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

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Açıklamada, Bitlis ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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