2 el yapımı patlayıcı ile top mühimmatı imha edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

2 el yapımı patlayıcı ile top mühimmatı imha edildi

27.11.2020 18:45 | Son Güncelleme: 27.11.2020 19:02

Bitlis kırsalında, PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış basma düzenekli 2 el yapımı patlayıcı ile top mühimmatı bulundu.

Bitlis kırsalında, PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış basma düzenekli 2 el yapımı patlayıcı ile top mühimmatı bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezine bağlı Sarıkonak köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş patlayıcı madde olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla bölgeye operasyon düzenlendi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Salgın yayılıyor! Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı
Salgın yayılıyor! Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı
İran'ı sarsan saldırı! 'Nükleer programın babası' suikasta uğradı
İran'ı sarsan saldırı! "Nükleer programın babası" suikasta uğradı
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu

"Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan 2020-160" adı verilen operasyonda, Sarıkonak köyü kırsalında teröristlerce tuzaklanmış 3'er kilogramlık amonyum nitratla güçlendirilmiş basma düzenekli 2 el yapımı patlayıcı ile top mühimmatı bulundu.

Patlayıcılar, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerekli incelemelerin ardından imha edildi.

2 el yapımı patlayıcı ile top mühimmatı imha edildi
2 el yapımı patlayıcı ile top mühimmatı imha edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

İlgili Haberler

Son dakika haberi | El yapımı patlayıcı ve molotofkokteyli ele geçirildi
Son dakika haberi | El yapımı patlayıcı ve molotofkokteyli ele geçirildi
Üç teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Üç teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberi: PKK'lı teröristlerce el bombası tuzaklanan sığınak imha edildi
Son dakika haberi: PKK'lı teröristlerce el bombası tuzaklanan sığınak imha edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Bülent Arınç Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Teoman İrem Derici Eser Yenenler Ariana Grande
Spor Ozan Tufan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Robert Prosinecki Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Adana Malatya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2 el yapımı patlayıcı ile top mühimmatı imha edildi - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 19:02:35. #1.15#
title