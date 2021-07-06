"Bitlis Nemrut'tan, Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz" ekibi Şanlıurfa'ya ulaştı

Vangölü Aktivistleri Derneğince düzenlenen "Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'ta Pedallıyoruz" projesi kapsamında yola çıkan 50 bisikletçi, turun beşinci gününde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine geldi.

Vangölü Aktivistleri Derneğince düzenlenen "Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'ta Pedallıyoruz" projesi kapsamında yola çıkan 50 bisikletçi, turun beşinci gününde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine geldi.

Selimpınar Mahallesi'ndeki Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bir süre dinlenen bisikletçiler, Şanlıurfa ve Siverek bisiklet takımının da katılımıyla şehir turu attı.

Güvenlik önlemleri altında Mustafa Remzi Bucak Bulvarı'nda başlayan şehir turu, Adnan Menderes Bulvarı ve Hürriyet Caddesi'nin ardından Yenişehir Mahallesi'ndeki Eyyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi önünde sona erdi.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, AA muhabirine, dünyanın ikinci büyük krater göllerinden Nemrut krater gölünün tanıtımı yapmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Özel, şöyle devam etti:

"Yeryüzü cenneti 'Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a pedallıyoruz' kapsamında 50 bisikletliyle 5 gündür yoldayız. Bitlis başta olmak üzere Siirt, Batman, Diyarbakır ve şu anda Siverek'e, yarın da Adıyaman ve tarihi Nemrut zirvesinde turumuzu bitireceğiz. Yaklaşık 350 kilometre yol geldik. Aramızda ülkemizin çeşitli illerinden sporcular yer alıyor."

Özel, projeye Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının yanı sıra Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa valiliklerinin destek verdiğini dile getirdi.

Proje sayesinde bölgeyi görme fırsatı bulduğunu söyleyen bisikletçi Adalet Üstünkuş da çok keyifli bir organizasyona katıldığını ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

Tura Ankara'dan katılan Uğur Kaya da bölgeyi ve bölge insanını çok sevdiğini belirtti, sıcak havanın kendisini zorladığını dile getirdi.

Geceyi Siverek'te geçirecek olan bisikletçiler, sabah saatlerinde Adıyaman'a hareket edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı