ATM'lerden paralarını, boyu iki buçuk metreyi aşan karın üstüne oturarak çekiyorlar
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ATM'lerden paralarını, boyu iki buçuk metreyi aşan karın üstüne oturarak çekiyorlar

20.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:44

Bitlis'te bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezinde hayatı felç etti. Araçlar, evler, duraklar ve tabelalar kardan kaybolurken, şehir merkezinde vatandaşlar ATM'lerden paralarını karların üzerine oturarak çekebildi.

Geçen hafta çarşamba günü başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kent merkezinde 1.5, yüksek kesimlerde ise 2.5 metreyi aştı. Etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte belediyeye ait iş makineleri de yollarda genişletme çalışmalarına başladı.

ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI UYARIDA BULUNULDU

İl özel idaresi, Karayolları ve Bitlis Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kent merkezindeki kar yığını ise kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Çığ tehlikesine karşı uyarılarda bulunan meteoroloji yetkilileri, kar yağışının çarşamba günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini duyurdu.

SICAKLIKLAR - 15 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

Hava sıcaklıklarının çarşamba geceden sonra - 15'lere kadar düşeceğini belirten yetkililer, tipi ve fırtınaya karşı sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

Şehir merkezinde toplamda 3 metre kar yağarken, vatandaşlar ATM'lerden paralarını karın üstüne oturarak çekmek zorunda kaldılar.

296 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi tarafından yapılan açıklamada, 296 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğunu, karla mücadele ekiplerinin 7/24 mesailerine devam ettiğini bildirdi. 9 ayrı şantiyede 75 personel ve 52 iş makinesi ile kapalı olan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı ifade edildi.

İşte şehirden görüntüler:


ATM'lerden paralarını boyu iki buçuk metreyi aşan karın üstüne oturarak çekiyorlar
ATM'lerden paralarını boyu iki buçuk metreyi aşan karın üstüne oturarak çekiyorlar
ATM'lerden paralarını boyu iki buçuk metreyi aşan karın üstüne oturarak çekiyorlar
ATM'lerden paralarını boyu iki buçuk metreyi aşan karın üstüne oturarak çekiyorlar
ATM'lerden paralarını boyu iki buçuk metreyi aşan karın üstüne oturarak çekiyorlar


ATM'lerden paralarını, boyu iki buçuk metreyi aşan karın üstüne oturarak çekiyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY

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