Bitlis İHH'nın gönüllü ekibinden Kastamonu'daki arama kurtarma çalışmalarına destek
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Bitlis İHH'nın gönüllü ekibinden Kastamonu'daki arama kurtarma çalışmalarına destek

Bitlis İHH'nın gönüllü ekibinden Kastamonu'daki arama kurtarma çalışmalarına destek
Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

Bitlis'te, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetimi Birimi'nin gönüllü ekip, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Bitlis'te, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetimi Birimi'nin gönüllü ekip, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Sel afetini yaşandığı Kastamonu'ya 12 Ağustos'ta giden gönüllü ekip, burada devam eden arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan 4 kişilik gönüllü ekip, selde kapılan vatandaşların bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis İHH Arama Kurtarma Başkanı Abidin Araboğa, Kastamonu'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini belirtti.

Araboğa, "Olası afetler için kentte bir ekip kurduk. İlkyardım, yangın söndürme ve arama kurtarma eğitimi alan ekip olası afetlere karşı hazırdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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