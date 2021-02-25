Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Akdoğan'dan BEÜ Rektörü Elmastaş'a ziyaret
25.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:32
Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.
Akdoğan, Rektör Elmastaş'a yeni görevinin hayırlı olmasını dilediğinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Elmastaş, Akdoğan'a teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur