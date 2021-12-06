Bitkisel hayattan sahneye uzanan yaşam hikayesi

BURSA (DHA) - BURSA'da, 20 yıl önce karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle bitkisel hayata giren ve annesi Hale Kabacaoğlu'nun çabalarıyla gördüğü tedaviler sonrası hayata yeniden başlayan Neslihan Köse (39), sosyalleşmek için gittiği Türk sanat müziği korosu ile birlikte ilk solo konseri için sahne aldı. Neslihan, salonu dolduran dinleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Üroloji Uzmanı Ahmet Köse ile Radyoloji Uzmanı Hale Kabacaoğlu'nun tek çocukları olan Neslihan Köse, 2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 2'nci sınıfta okurken yılbaşı tatili için Bursa'da yaşayan ailesinin yanına geldi. Duş almak için banyoya giren Neslihan, içeride uzun süre kalınca, durumdan şüphelenen annesi Dr. Hale Kabacaoğlu içeri girdi. Kızını yerde hareketsiz bulan Dr. Kabacaoğlu, olayın şokunu üzerinden atıp, Neslihan'ın duran kalbini, yaptığı kalp masajıyla yeniden çalıştırdı. Neslihan Köse, çağırılan ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle komaya giren genç kız, önce Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, buradan da İstanbul Haydarpaşa'daki GATA'ya sevk edildi. GATA'da 2 ay kalan Neslihan, annesinin isteğiyle Ankara Bilkent TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne yatırıldı. Çekilen MR'ında tıpta 'atrofi' diye tanımlanan beyin hücrelerinin tamamına yakınının ölü olduğu görüldü. Kızına, ölümü yakıştıramayan Hale Kabacaoğlu, doktorların "Gerekirse organ bağışı yapar mısınız?" teklifini kabul etmedi.

Neslihan'ın çok başarılı ve yetenekli bir öğrenci olduğunu belirten Aşk Efza Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Rüştü Şentürk, "Repertuvar bilgisi olarak, birçok amatörce bu işi yapan insandan daha iyi durumda" dedi. Neslihan'ın geçmiş hafızası silinmesine rağmen, şarkıların sözlerini hatırlamasının ise mucizevi bir olay olduğunu söyleyen Şentürk, "Şarkılara çok güzel eşlik ediyor, şarkı dağarcığı çok fazla. Şarkıların sözlerini biliyor, aynı zamanda makamsal olarak eşlik etmeye çalışıyor. Neslihan gerçekten bir mucizeyi gerçekleştiriyor. Benim gözlemlemiş olduğum Neslihan'ın geniş bir repertuvara sahip olması. Aynı zamanda sözleriyle de eşlik etmesi. Geçmiş hafızası silinmiş olmasına rağmen, bu şarkıların sözlerini hatırlaması, okuması çok mucizevi bir olay. Repertuvar dışında bir şarkı söylediğim zaman bile ona eşlik ediyor, sözlerini biliyor" ifadelerini kullandı.