Bismil Kaymakamı Türkmen vatandaşları ziyaret etti, talep ve önerileri dinledi
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Bismil Kaymakamı Türkmen vatandaşları ziyaret etti, talep ve önerileri dinledi

Bismil Kaymakamı Türkmen vatandaşları ziyaret etti, talep ve önerileri dinledi
Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz - Haberler | Güncel

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, vatandaşları ziyaret ederek, talep ve önerilerini dinledi.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, vatandaşları ziyaret ederek, talep ve önerilerini dinledi.

Türkmen beraberinde eşi Pınar Türkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Binbaşı İsmail Sert ile Köseli Mahallesini ziyaret etti.

Köy kıraathanesinde vatandaşlarla bir araya gelen Türkmen burada yaptığı konuşmada, ilçe merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Birçok alanda sürdürülen çalışmaların bir kısmını tamamladıklarını bir kısmının ise hala devam ettiğini dile getiren Türkmen, bu ziyaretler sırasında sorunları vatandaşlardan dinme fırsatı bulduklarını belirtti.

Türkmen, "Vatandaşlarımızın bize olan güvenini boşa çıkartmamak için çabalıyoruz. Kırsal mahallelerimizdeki çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Mahalle sakinlerinin talebi üzerine Bismil- Diyarbakır kara yolunun Köseli mevkisinde alt veya üst geçit yapılması için ilgili birim müdürüne talimat veren Türkmen, en kısa zamanda sorunu çözmeye çalışacaklarını ifade etti.

Vatandaşlar da talepleri dikkate alarak, sorunları not alan Türkmen'e gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Bismil Kaymakamı Türkmen vatandaşları ziyaret etti, talep ve önerileri dinledi
Bismil Kaymakamı Türkmen vatandaşları ziyaret etti, talep ve önerileri dinledi
Bismil Kaymakamı Türkmen vatandaşları ziyaret etti, talep ve önerileri dinledi
Bismil Kaymakamı Türkmen vatandaşları ziyaret etti, talep ve önerileri dinledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

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