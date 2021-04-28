Bisikletten düşen çuvaldaki köpeğin üzerinden araç geçti... O anlar kamerada
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Bisikletten düşen çuvaldaki köpeğin üzerinden araç geçti... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / EMRE BOZDEMİR - Haberler | 3. Sayfa

Bisikletten düşen çuvaldaki köpeğin üzerinden araç geçti.

Bisikletten düşen çuvaldaki köpeğin üzerinden araç geçti... O anlar kamerada

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde, bisikletten düştükten sonra üzerinden otomobil geçen çuvalın içinden köpek telef oldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Arslanpaşa Mahallesi'nde bir şahıs tarafından bisikletin arkasında götürülürken yere düşen ve bir otomobilin üzerinden geçtiği ağzı bağlı çuvalı açan vatandaşlar, çuvalda kanlar içinde bir köpek bulunduğunu fark ettiler. Vatandaşlarca, Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen köpeğin telef olduğu öğrenildi.

Olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin kullandığı bisikletin arkasındaki ağzı bağlı çuvalın düştüğü görülüyor. Kayıtlara göre, içinde köpek bulunduğu için hareket eden çuvalın, önüne gelen bir otomobilin sürücüsü burada kısa süre bekledikten sonra aracıyla ileri geri gidip çuvalın üzerinden geçiyor.

Bisikletten düşen çuvaldaki köpeğin üzerinden araç geçti... O anlar kamerada
Bisikletten düşen çuvaldaki köpeğin üzerinden araç geçti... O anlar kamerada
Bisikletten düşen çuvaldaki köpeğin üzerinden araç geçti... O anlar kamerada
Bisikletten düşen çuvaldaki köpeğin üzerinden araç geçti... O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE BOZDEMİR

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