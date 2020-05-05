Bisikletli maymunun çocuk kaçırma girişiminin görüntüleri şaşkınlık yarattı
05.05.2020 09:52 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:52
Endonezya'da bisiklet üzerinde hızla yol alan bir maymunun küçük bir kız çocuğunu kaçırma girişiminde bulunduğunu gösteren video şaşkınlık yarattı.
Endonezya'da bisiklet üzerinde hızla yol alan bir maymunun küçük bir kız çocuğunu kaçırma girişiminde bulunduğunu gösteren video şaşkınlık yarattı.
Görüntüde bisiklet süren maymun, ileride kucağında bebeği olan bir kadının yanında oturan kız çocuğunu sürükleyerek kaçırmaya çalışıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com