Bisikletlerle 300 kilometre kitap taşıyacaklar

ADANA'da bisiklet tutkunu 3 arkadaş, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yeni kurulacak kütüphane için 'Bir bisiklet kaç kitap taşır?' kampanyası düzenledi. 3 bisiklet tutkunu, topladıkları 1250 kitaptan yaklaşık 100 adedini bisikletleriyle götürmek için bugün 300 kilometrelik yolculuğa çıktı.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Zekeriya Kazancı, arkadaşları Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Başkanı İzzet Altınsoy ve Halil Malcı ile ortak bir projeye imza attılar. 3 arkadaş 3 ay önce Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Çardak kasabasında kurulacak olan kütüphaneye kitap toplamak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amaçlı 'Bir bisiklet kaç kitap taşır?' sloganıyla kampanya düzenledi.

3 AYDA 1250 KİTAP TOPLANDI

Kampanya hakkında konuşan Dr. Zekeriya Kazancı, Türkiye'nin pek çok ilinden destek gördüklerini ve 3 ayda 1250 kitap topladıklarını söyledi. Kampanyanın, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Doç. Dr. Oğuz Kutlu'nun girişimi ile başladığını belirten Kazancı, "Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Çardak kasabasında, Kahramanmaraş'ın büyükşehir olması vesilesiyle belediye binası boşa çıkmıştı. O binanın bir salonunu Oğuz hocam, kütüphaneye dönüştürmeye karar verdi. Biz de bu güzel kampanyaya destek olmak için kitap toplamaya karar verdik ve kampanya başlattık. Kampanyamızın başlığı, 'bir bisiklet kaç kitap taşır?'. Çok ilgi gördü. Türkiye'nin her yerinden bize kitaplar gönderildi. Bu açıdan çok mutlu olduk gerçekten" dedi.

TOPLAM 4 BİN KİTAP

Bisikletle taşınamayacak kadar çok kitap bağışında bulunulduğunu aktaran Kazancı, şöyle devam etti: "Koliler dolusu kitap geldi, 1250 kadar kitap da biz topladık. Bunların bir kısmını sembolik olara götüreceğiz bugün. Bunlar Çardak kütüphanesinin ilk kitaplarını oluşturacak. Daha sonra koliler dolusu kitapları da Göksun Belediyesi'nin desteğiyle kamyon ile oraya göndereceğiz. Ayrıca Oğuz hocam da 3 bin kadar kitap topladı. Dolayısıyla yaklaşık 4 bin kitaplık bir kütüphane oluşturmuş olacağız. Biraz sonra buradan yola çıkacağız. Ceyhan, Osmaniye, Bahçe, Kahramanmaraş, Göksun, Çardak şeklinde bir güzergah izleyeceğiz. Yaklaşık 3,5 gün süreceğini hesaplıyoruz ve 300-350 kilometre arası bir mesafe kat edeceğiz. Yanımızda yaklaşık 100 kitap var. Bunları bisikletlerle götüreceğiz."

Açıklamanın ardından kitapları bisikletlerine yerleştiren 3 arkadaş, Kahramanmaraş'a gitmek üzere merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'ndan bisikletleriyle yola çıktı. 3 bisiklet tutkununun, 25 Haziran günü Çardak kasabasına varması bekleniyor.



Kaynak: DHA

- Adana