Bisikletiyle 7 yıldır Türkiye'yi geziyor

29.09.2019 13:16

Türkiye'nin birçok şehrini 7 yıldır bisikletiyle gezen makine mühendisi Ahmet Cevdet Avcı, gittiği yerlerde yeni insanlarla tanışarak tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri yakından görmenin mutluluğunu yaşıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisiyken aldığı bisikletle, Anadolu'nun yollarına düşen 29 yaşındaki Ahmet Cevdet Avcı, merak ettiği ve görmek istediği şehirleri pedal çevirerek geziyor.

İstanbul başta olmak üzere, Muğla, İzmir, Adana, Mersin, Antalya ve Konya gibi birçok şehri bisikletiyle gezen Avcı, son olarak memleketi Çorum'dan Tunceli'ye pedal çevirerek, Ovacık ilçesine geldi.

Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ilçedeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nı, Munzur Gözeleri'ni ve ihtişamlı Munzur Dağları'nı yakından gören Avcı, burada bir gün boyunca vakit geçirerek insanlarla sohbet edip tanışma fırsatı buldu.

Bisikletiyle yöredekilerin ilgisini çeken Avcı, yepyeni maceralarla dolu "Anadolu" gezisini sürdürmek için Van'a hareket etti.

"Anadolu'yu geziyorum, doğa turundayım"

Ahmet Cevdet Avcı, hava şartları uygun olduğu sürece yolculuk yapmaya devam ettiğini söyledi.

Hem mesleğini icra ettiğini hem de bisikletiyle gezi turuna çıktığını anlatan Avcı, şöyle konuştu:

"Üniversite üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçerken bisikletimi alıp ilk turuma çıktım. Anadolu'yu bisikletle gezmek o günden başladı. Üniversite bittikten sonra da her yaz turlara çıkmaya çalıştım. Çünkü o zaman sabah 08,00, akşam 17.00 çalışıyordum ve bütün izinlerimi daha çok tur için kullanıyordum. Şimdi de Anadolu'yu geziyorum ve doğa turundayım."

Doğayla tarihin, dağla denizin iç içe geçtiği seyahatler yaptığını belirten Avcı, "İstanbul'dan Fethiye'ye ve Gaziantep'e geldim. Buradan Kilis, Hatay, Adana, Mersin ve Konya üzerinden Çorum'a gittim. Çorum'dan çıkıp şimdi Tunceli'nin Ovacık ilçesine geldim. Buradan da Van'a doğru gidiyorum. Genellikle bir yerden başlıyorum ve bir yerde turu bitiriyorum." ifadelerini kullandı.

"En güzel yanı gittiğim yerlerdeki insanlarla tanışmak"

Yolculukları sırasında insanlarla daha çok iletişim kurduğunu ifade eden Avcı, konuşmasına şöyle devam etti:

"En büyük anılar aslında buradan başlıyor. Ben de insanlarla iletişimde olmak için bu yüzden bisiklet turları yapıyorum çünkü insanlar beni bisikletle görünce hemen içlerine kabul ediyorlar. Örneğin Nevşehir'in Bağlama köyünde arkadaşımla turdayken bir köy kahvesinde mola vermiştik. Kahvedekiler bizi okey oynamadan bırakmayacaklarını söylemişlerdi ve sonrasında da birkaç saat boyunca hesaplarına kağıt oynamıştık, köy ahalisi başımıza toplanmıştı. Oyunu kaybetmiştik ama hesabı yine köydekiler ödemişti. Bu şekilde gittiğimiz yerlerde insanlarla çok içli dışlı oluyoruz. Bence en güzel tarafı da bu zaten."

Ovacık'ın doğasını çok merak ettiğini ve bu yüzden ilçeyi görmeye geldiğini aktaran Avcı, gezginlerin gelip bölgeyi görmesini tavsiye etti.

Munzur Dağları"ndan çok etkilendiğini dile getiren Avcı, "Dağları çok seviyorum. Munzur Nehri'ni zaten söylemeye gerek yok, doğasıyla çok güzel. Burada Ovacık'ın insanıyla tanıştım. Sağ olsunlar sordular 'Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun' diye. Burada ünüyle dikkat çeken Munzur Gözeleri'ne gidip gezdim, orası da çok güzeldi." diye konuştu.

Kaynak: AA