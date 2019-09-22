22.09.2019 20:54

Bisikletini alan oraya koştu, 7'den 77'ye bisikletli farkındalık

Isparta'da en küçükten en büyüğe herkes bisiklete bindi

Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisikletle şehir turu yaptılar

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen:

"Amacımız bisiklet ve yürüyüş konusunda farkındalık oluşturmak"

ISPARTA - Isparta'da, Dünya Hareketlilik Günü ve Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, sağlık yaşam, trafik sorunu ve egzoz gazlarının en aza indirilmesi konusunda farkındalık oluşturulması adına düzenlenen etkinlik kapsamında, 7'den 77'ye her yaşta vatandaş bisikletle şehir turu yaptı. Tur sırasında renkli görüntüler yaşanırken, finaldeki akrobasi gösterileri de kalabalık bir seyirci kitlesi tarafından ilgiyle izlendi.

Isparta Belediyesi önünde başlayan etkinliğe, AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, çok sayıda siyasi, sivil toplum kuruluşu yetkilisi, vatandaş, sporcu ve çocuklar katıldı. Bisikletle şehir turu sırasında renkli görüntüler yaşanırken, topluluğa anne ve babalarıyla katılan miniklerin üç tekerlekli bisikletleri de dikkatlerden kaçmadı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Amacımız, sağlıklı yaşam, trafik sorununu azaltmak ve egzoz gazından zehirlenme oranını azaltmak" dedi.

Şehrin trafik sıkıntısının en çok yaşandığı cadde olan Mimar Sinan Caddesi üzerinde bisikletle ilerleyen topluluk, Demirköprü Kavşağı üzerinden dönüş yaparak Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda katılımcılara ayrıca, profesyonel bisikletli ekip tarafından akrobasi gösterileri sunuldu.

Gösteriler, protokol ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

"Amacımız, bisiklet kullanımı ve yürümeye dikkat çekerek, farkındalık oluşturmak"

Yapılan etkinlik ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunarak, Avrupa'da 2002 yılından bu yana kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın Isparta'da ilk kez kutlandığını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Amacımız, her yere otomobille ve motorlu araçlarla gitmemek. Bunun farkındalığı için biz de bu etkinliği yaptık. Bütün Avrupa'da yapılan etkinliğin içerisinde biz de girmiş olduk. 2002 yılından itibaren yapılmasına rağmen, biz de ilk kez bu yıl Isparta'mızda bu yapıldı. Buradaki amacımız, arabadan, araçtan ve motorlu araçlardan ayrı kalmak, yürüyerek ve bisikletlerle bu ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek" dedi.

"Bisiklet kullanımı ve yürüyüş ile trafik sorununu da ortadan kaldırmayı hedefliyoruz"

Bisiklet kullanımının artırılmasıyla birlikte, kentteki sağlık ve trafik sorununu da ortadan kaldırma niyetinde olduklarını kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Tabii ki, bunun ana amaçlarından bir tanesi de sağlığımızla alakalı. Otomobillerin, egzoz gazıyla bizi ne kadar zehirlediğini de biliyoruz onun da bilincindeyiz. Şehrin içerisindeki trafik de hat safhada. Bunun yanında, Türkiye'nin en fazla aracı olan illerinden bir tanesiyiz. Ama en az 40 yıl önce yapılmış ve açılmış yollarımızı da genişletme imkanımız yok. O yıllardan belki yüzlerce kat fazla araçla belki trafiğimiz akıyor. Tabii ki, bu bize stres veriyor, halkımızı rahatsız ediyor. Artık bundan sonra daha çok yürümek ve daha çok bisiklete binmemiz lazım. Biz de belediye olarak, bisiklet yollarını daha da çoğalmak amacındayız. Şu anda şehir merkezine çok girmeden, trafiği çok sıkıntıya sokmadan, insanlarımızın yaya geçitlerini ve araçlarımızın ara yollardan merkeze girişlerinde sıkıntıya girmeyeceği yerlerde bisiklet yollarımızın daha fazla yapılması ve kullanılmasını istiyoruz. Amacımız da budur. İnşallah, bu etkili olur ve en azından, az sayıda da olsa bazı vatandaşlarımız bisiklete binmeye heveslenebilirler ve o da bizim için bir kazanç olur. Onun için ben buraya katılan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İnsanların ilgisini çekebilmek adına akrobasi gösterileri

Vatandaşların bu konuya ilgisini çekmek için farklı çalışmalarla bugünkü etkinliğe yaklaşmaya çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Başdeğirmen, "Bugünkü çalışma gerçekten çok güzeldi. Bisikletçi arkadaşlarımız çok güzel bir akrobasi gösterisi yaptı. Herkes gibi ben de çok zevkle izledim ve gerçekten bir insanın yapabileceğini düşünmediğim hareketleri yaptılar. Tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah, kazasız, zararsız, ziyansız gösterilerini daha ileriye götürürler. Hakikaten çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın zevkle izlediğini gördüm ve ben de çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

"Sağlık ve stresten uzak olmak için yürüyüş ve bisikleti herkese öneriyorum"

Başkan Başdeğirmen, sağlık için herkesi şehir içindeki işlerini yaparken, yürümeye ve bisiklet sürmeye davet ederek, şunları kaydetti:

"Milletvekillerimiz, bürokratlarımızla birlikte biz bu yürüyüşteydik, hatta çok küçük 4-5 yaşlarındaki çocuklarımızın da bu bisiklet turuna katılmaları bizleri de son derece mutlu etti. Bunu çoğaltmamız lazım, artık şehrin içerisinde motorlu araçlarla değil de, bisikletle ve yaya gitmenin bilincinde olmamız gerektiği inancındayız. Çocuklarımızın sağlığı için, egzozlardan çıkan o zehirli gazları çocuklarımızın solumamaları için, kendi sağlığımız için bunları yapmamız lazım. Ayrıca, bisiklete binen insanların yaşlılığı da çok rahat olacaktır. Doktorlarımız da bunu söylüyorlar; 'Mutlaka hareket etmeniz gerekiyor' diyorlar. Biz de bu hareketliliği, günlük işlerimizi bisikletle görerek ve yürüyüşle çözerek sağlığımıza da kavuşacağız inşallah. Ben de bunu herkese tavsiye ediyorum. Şehrimizin ve çocuklarımızın geleceği, hepimizin sağlıklı yaşayabilmesi, stresten uzak olmak için yürüyüş ve bisikleti herkese öneriyorum".

Kaynak: İHA