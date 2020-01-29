"Birlikte yaşıyoruz, birlikte aşıyoruz"

29.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:36

OSMANİYE BELEDİYESİ YENİ KENT DÜZENİ UYGULAMASINA 1 ŞUBAT İTİBARI İLE BAŞLIYOR.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara başkanlığında gerçekleşen Ocak ayı meclis toplantısında tüm siyasi parti gruplarının ortak imzasıyla alınan kararla Osmaniye'de 1 Şubat itibariyle yeni kent düzeni uygulama tedbirleri hayata geçirilecek.

Mecliste grubu bulunan her siyasi partiden 2 üyenin bulunduğu komisyonun çalışmaları neticesinde belediye meclisinde oy birliği ile kabul edilen Osmaniye ve Osmaniyelilerin yararına tarihi nitelikteki kararları içeren bilgilendirme broşürleri esnaflara dağıtılarak ve basın yayın organları aracılığıyla duyuruları yapılmaya devam ediyor.

Alınan kararların uygulanmasında kesin kararlı olduklarını belirten Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; "Şehrimiz ve değerli hemşerilerimizin yararına olacağına inandığımız bu kararları 1 Şubat'tan itibaren uygulamaya başlayacağız. Ocak ayının son gününe kadar siz kıymetli hemşerilerimizi konu ile ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz. 1 Şubat itibariyle kesin olarak uygulanmaya başlanacak olan bu önemli kararlar ile ilgili tüm hemşerilerimizin ve esnaflarımızın bizlerden desteklerini esirgemeyeceğine ve yardımcı olacaklarına inanıyor selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." İfadelerini kullandı.

OSMANİYE BELEDİYE MECLİSİNCE ALINAN 1 ŞUBAT İTİBARİYLE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK KARARLAR

1. Yaya yolu üzerine teşhir, satış ve reklam amaçlı veya herhangibir nedenle ürün veya malzeme çıkarılmayacaktır.

2. Reklam amaçlı, tabela, flama, bayrak vb. Malzemeler yaya yoluna veya yola konulmayacaktır.

3. Dondurma dolabı, meşrubat dolabı, stand gibi unsurlar, işyeri sınırına çekilecek, kendi sınırı dışına taşmayacaktır.

4. İşyerindeki sabit vitrin veya satış standı gibi elemanların çıkıntısı, işyeri sınırına çekilecektir.

5. Paspas, süpürge, çöptenekesi, duba vs. gibi malzemeler, herne amaçla olursa olsun yaya yolu veya yol üzerine konulmayacaktır.

6. Bisiklet, motosiklet, araba gibi motorlu-motorsuz taşıtlar, yaya yolu üzerine konmayacak bunlar için tasarlanan park yerleri kullanılacaktır.

7. Herhangi bir işyerine gelen mallar, yaya yolu üzerinde bekletilmeyecek, işyeri içine alınacaktır.

8. Yaya yolunda yaya geçişlerini zorlaştıran büfeler, daha uygun yerlere nakledilecektir.

9. İşyeri önüne yada kaldırımın herhan gibir kısmına veya yol üzerine masa, sandalye, tabure, sehpa vb. Malzemeler çıkarılmayacak, gölgelendirme amaçlı şemsiyeler kullanılmayacaktır.

10.Market alışveriş arabaları işyeri içine alınacak, yaya yolu veya yol üzerine konulmayacaktır.

11. Geri dönüşüme gidecek olan karton, kâğıt, plastik vb. malzemeler, yaya yoluna çıkarılmayacak, geri dönüşüm konteynerlerine bırakılacaktır.

12. Kaldırım üzerinde yaya yolunu engelleyen, diğer kamu kurum ve kuruluşların trafo, pano, kutu vb. unsurların daha uygun yere alınması için, sözkonusu kurum ve kuruluşlara tebligat yapılacaktır.

13. Kamu yararı dışında kalan reklam ve teşhiramaçlı her türlü stantlar, yaya yolu üzerine konulmayacaktır.

14. İşyeri önünde yapılan sundurmalara, herhangibir ürün ve eşya asılmayacaktır.

15. Yukarıda bahsedilen konular ancak özel günlerde; (Bayramlarda ve Ramazan ayında gibi) Belediyenin izni alınarak müsaadesi sağlanacaktır.

16. Çin lokantası diye tabir edilen kebapçılar ve tablacı esnafı bir yerde toplanacaktır.

17. Ayakkabı boyacıları için düzenleme yapılacaktır.

18. Tabelalar için bir standart oluşturulacaktır.

19. Semt pazarları ile ilgili düzenleme çalışmaları yapılacaktır.

20. Tüm bu alınan kararlara riayet etmeyenler hakkında gerekli her türlü yasal işlem uygulanacaktır.

21. Otopark ve Parkomat uygulamaları Belediyemiz tarafından uygulanacaktır.

Osmaniye Belediyesi tarafından "Birlikte Yaşıyoruz Birlikte Aşıyoruz" sloganıyla uygulanmaya başlanacak olan yeni kent düzeni uygulama tedbirlerine uyulması gerektiğinin ve daha rahat ve ergonomik bir kentte yaşamak için tüm vatandaşlarımızdan ve esnaflarımızdan destek beklendiği belirtildi.

Alınan kararlara uymayanlar hakkında denetimlerin ve cezai işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.

Kaynak: Bültenler