Birlik Vakfı Gaziantep İl Başkanı Fatih Aslan 23 Nisan'ı Kutladı

Birlik Vakfı Gaziantep İl Başkanı Mehmet Fatih Aslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Birlik Vakfı Gaziantep İl Başkanı Mehmet Fatih Aslan, yayımladığı mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışı olan 23 Nisan 1920 tarihinin Türkiye Cumhuriyeti için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, bugünün çocuklar için bir bayram olarak belirlenmesinin de çok anlamlı olduğunu ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98. kuruluş yıl dönümünü, tüm çocukların ulusal egemenlik ve çocuk bayramını en samimi duygularla kutladığını belirten Başkan Mehmet Fatih Aslan, çocuklara armağan edilen bu özel bayramda, daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü yarınlar için herkesin el birliği ve gönül birliği yapması gerektiğini vurgulayarak, "Atalarımız birlik ve beraberliğini koruyup, vatan toprakları için üstün mücadeleler vererek, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Bu ruh ve mücadele ile milli egemenliği tesis edip, 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden ilk meclis vatan sevgisinin, fedakarlığın, bağımsızlığın, birlik ve beraberliğin timsali olmuştur. Aynı ruh ve heyecan ile bugün de çocukların bayram edebileceği bir dünya için mücadele etmeliyiz. Geleceğin umut çiçeği olan çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu yaşaması, çağın gereklerinden ziyadesiyle istifade etmesi, donanımlı ve yetenekli bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak gayesi olmalıdır. Bu duygularla birinci meclisin ve milli mücadelenin kahraman bireylerini rahmetle yad eder, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP