Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Benetton'dan Kampanya Açıklaması

İngiltere Hükümeti, UNFPA ve Bill & Melinda Gates Vakfı'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı bugünkü Londra Aile Planlaması Zirvesinde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile United Colors of Benetton 'Power Her Choices' isimli kadınları istenmeyen gebeliklerden koruma üzerine küresel bir kampanya başlattı.



Birleşik Krallık Hükümeti'nin UNFPA ve Bill & Melinda Gates Vakfı ile ortaklaşa düzenlediği Londra Aile Planlama Zirvesi, 2020 yılına kadar 120 milyon kadının daha modern gebelik önleme araçlarına erişmesi hedefine doğru ilerleme gayesiyle hükümetleri, kurumları ve ilgili tarafları bir araya getiriyor. UNFPA ve Benetton arasındaki işbirliğinin en yeni meyvesi olan 'Power Her Choices' kampanyası, aile planlaması konusundaki bilinci uyandırmayı ve dünya çapındaki bu sorumluluğa yeni ortaklar ve taraflar kazandırmayı umut ettiği kaydedilirken Benetton Group'un iletişim araştırma merkezi Fabrica tarafından tasarlanan kampanyanın ana görselinde, rahim içerisinde bir ampul resmedildi.



UNFPA Yönetici Müdür Vekili Dr. Natalia Kanem, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Milyonlarca kadın ve genç kız hala modern kontraseptiflere erişmeyi bekliyor. Aile Planlaması 2020 girişimi sayesinde son beş yıl içinde otuz milyondan fazla kadına ulaştıysa da taahhütlerimizi artırmamız, ortaklıklarımızı pekiştirmemiz ve kimseyi geride bırakmayacak şekilde genişlememiz gerekiyor" dedi.



Fabrica CEO'su Carlo Tunioli, bu UNFPA'nın çalışmalarının, dünya çapında genç kadınlarda yeni bir farkındalığın oluşmasına nasıl yardımcı olabileceğinin bir metaforu olduğunu belirterek, "Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki birçok kız, ipleri ellerine alabilmeli ve kontraseptiflere erişebilmelidir" şeklinde konuştu.



Yapılan açıklamada, "Bütün kadınlar ve kızlar, çocuk sahibi olmak isteyip istemediklerine ve bunun ne zaman olacağına özgür iradeleriyle karar verme hakkına sahiptir. Bu, United Colors of Benetton, UNFPA ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun, Londra Aile Planlaması Zirvesinden dünyaya gönderikleri temel mesajdır. Bugün, 214 milyondan fazla kadının modern kontraseptiflere erişimi bulunmamaktadır. 2016 yılında, bazıları daha on üçünde olan tahmini 770 bin kız anne oldu ve bu sağlıkları ve gelecekleri üzerinde yıkıcı etkiler yarattı. Örneğin, Sahra Altı Afrika'da, genç kadınların yüzde 25'ine yakını istenmeyen gebelikler nedeniyle okulu bırakıyor" denildi.



Kampanyada ayrıca, aydınlatılmış ampullerin kampanya ruhunu yansıtan cümleleri oluşturduğu hafif bir tasarıma da yer verildi. Yanıp sönen cümlelerin birinde 'Hamileyim' yazıyor. Fakat görsele bakan kişi yaklaştığında, daha fazla ışık yanıyor ve altta gizlenen mesajda "Ben hamileliğe hazır değilim" yazısı çıkıyor. - İSTANBUL