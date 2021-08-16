BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI PROJESİ BÖLGE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI PROJESİ BÖLGE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI PROJESİ BÖLGE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) yürüttüğü Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesinin "Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Performans Yönetim Sistemlerinin İyileştirilmesi" faaliyeti kapsamında sürdürülen toplantılar bölge toplantısı ile devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) yürüttüğü Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesinin "Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Performans Yönetim Sistemlerinin İyileştirilmesi" faaliyeti kapsamında sürdürülen toplantılar bölge toplantısı ile devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen bir dizi toplantının ardından, şimdi de taraflar Eskişehir Bölgesel Danışma Toplantısında bir araya geldi. Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılabilmesi ve sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılması bakımından önem taşıyan Performans Yönetim Sistemi'nin görüşüldüğü bölgesel danışma toplantısına; Cumhurbaşkanlığı temsilcileri, İçişleri Bakanlığı temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri, UNDP proje yönetici ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, üniversite temsilcileri katıldı.

UNDP Kapsayıcı ve Demokratik Yönetici Portföyü Yöneticisi Burcu Miraç Dıraor Aydın'ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda Aydın, "Performans sistemi, belediyelerde hizmet sunumunun kalitesinin arttırılması ve yereldeki kalkınma sorunlarının daha etkili çözülmesi için oldukça önemli. Bugün burada tüm tarafların işbirliği ve katkısı için teşekkür ediyorum. Toplantımız ile kurumlarımızın talep, istek ve önerilerini alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, UNDP yöneticilerine Eskişehir bölgesel danışma toplantısına katılımları için teşekkür eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının eş faydalanıcı olduğu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesinin en kapsamlı çalışma alanlarından birisi olan"Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Performans Yönetim Sistemlerinin İyileştirilmesi" faaliyeti kapsamında, proje uzmanlarının Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığımız ile gerçekleştirdiği mülakatlar neticesinde pilot belediye olarak seçildik. Performansın yönetilmesi özel sektörde olduğu kadar kamu sektöründe de giderek önem kazanmaktadır. Performans yönetimi sistemi ile yerel yönetimler sunulan hizmetlerin durumunu ve amacına ulaşıp ulaşmadığını takip edebilmekte, yöneticiler karar verme yetenek ve yeterliliklerini artırmaktadırlar. " ifadelerinde bulundu.

Açılış konuşmalarının sonrasında bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetlerin sunumları ile devam etti. Daha sonra ise katılımcıların il düzeyinde hedeflenen yerel hizmet sonuçlarına ulaşmak için belediye performans yönetiminde çözülmesi gereken sorunlara yönelik çözüm önerilerini sunduğu çalıştaylarla toplantı tamamlandı.

Kaynak: Habermetre

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI PROJESİ BÖLGE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Haberler
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