Birleşmiş Milletler kabul etti! İsrail'in insan hakları ihlalleri soruşturulacak

BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılardaki insanlık dramı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ni harekete geçirdi. BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.

Karar, komisyonun 47 üyesinden 24'ünün lehte, 9'unun muhalif ve 14'ünün çekimser oyuyla kabul edildi.

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 254 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı.