Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, "İsrail orantısız güç...
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Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, "İsrail orantısız güç...

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, 'İsrail orantısız güç...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, "İsrail orantısız güç kullandığı saldırıları ile uluslararası hukuka aykırı hareket etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, "İsrail orantısız güç kullandığı saldırıları ile uluslararası hukuka aykırı hareket etti. İsrail, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri evlerinden çıkararak da uluslararası ceza hukukuna aykırı davrandı, İsrail mahkemelerinin bu bölgelerde yetkisi yok" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, "İsrail orantısız güç... - Haberler
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